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Как на самом деле возникает пожар: Эксперименты

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Почему происходят пожары?

По статистике, примерно треть пожаров возникает из-за неисправности электропроводки или неисправности электроприборов. 

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Казалось бы, нужно просто поставить автоматический выключатель и в случае замыкания он сразу вырубит электричество и не даст загореться электропроводке. Но на самом деле дела обстоят гораздо сложнее. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать огнетушитель из пищевой соды.

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Теги: видео, эксперимент
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