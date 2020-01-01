Как на самом деле возникает пожар: Эксперименты
Почему происходят пожары?
По статистике, примерно треть пожаров возникает из-за неисправности электропроводки или неисправности электроприборов.
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Казалось бы, нужно просто поставить автоматический выключатель и в случае замыкания он сразу вырубит электричество и не даст загореться электропроводке. Но на самом деле дела обстоят гораздо сложнее.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать огнетушитель из пищевой соды.
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