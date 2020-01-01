Мозговой имплант с беспроводной зарядкой поможет справиться с болезнями

Для лечения будет использоваться свет.

Медицинские имплантаты, которые помогают регулировать активность мозга, могут иметь большое значение для лечения таких состояний, как болезнь Паркинсона и депрессия, и ученые Корейского института науки и технологий только что разработали один с очень полезными функциями. Устройство использует свет для управления целевыми нейронами в головном мозге и, благодаря новым возможностям, может заряжаться по беспроводной сети извне.

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Это устройство является продолжением исследования, которое мы рассматривали в прошлом году, когда та же группа ученых продемонстрировала тип подключаемого к сети мозгового имплантата, в котором используются крошечные светодиоды для изменения поведения клеток мозга, чувствительных к свету. Они прикреплены к очень тонким зондам толщиной с человеческий волос, которые также можно использовать для доставки лекарств в орган.

Все это было встроено в устройство, которое можно было установить в мозг и управлять им по беспроводной сети с помощью смартфона, но теперь ученые внесли в систему некоторые изменения. Новая улучшенная версия включает в себя беспроводной накопитель энергии со спиральной антенной, которая улавливает переменные магнитные поля, которые безвредно проходят через кожу, генерируя электричество и заряжая небольшую батарею на борту.

"Это мощное устройство устраняет необходимость в дополнительных болезненных операциях по замене разряженной батареи в имплантате, обеспечивая непрерывную хроническую нейромодуляцию", - сказал профессор Джэ-Вунг Чжон, возглавлявший исследовательскую группу. "Мы считаем, что одна и та же базовая технология может быть применена к различным типам имплантатов, включая глубокие стимуляторы мозга, кардиостимуляторы и кардиостимуляторы, чтобы уменьшить нагрузку на пациентов при длительном использовании в организме".

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Устройство оснащено чипом Bluetooth, позволяющим управлять светодиодными лампами через смартфон, обеспечивая программируемые шаблоны, которые можно адаптировать к конкретным результатам. Это было продемонстрировано в экспериментах на крысах, которым вводили кокаин, где имплантаты использовались для подавления поведения, вызванного кокаином.

"Тот факт, что мы можем управлять определенным поведением животных, доставляя световую стимуляцию в мозг, просто манипулируя приложением для смартфона, наблюдая за свободно движущимися поблизости животными, очень интересен и стимулирует большое воображение", - сказал Чон-Хун. Ким, профессор физиологии Медицинского колледжа Университета Йонсей. "Эта технология облегчит различные направления исследований мозга".

Напомним, ранее сообщалось, что электрическая стимуляция делает мозг моложе.