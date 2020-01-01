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Мозговой имплант с беспроводной зарядкой поможет справиться с болезнями

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Для лечения будет использоваться свет.
Имплант управляется через смартфон
Имплант управляется через смартфон
KAIST

Медицинские имплантаты, которые помогают регулировать активность мозга, могут иметь большое значение для лечения таких состояний, как болезнь Паркинсона и депрессия, и ученые Корейского института науки и технологий только что разработали один с очень полезными функциями. Устройство использует свет для управления целевыми нейронами в головном мозге и, благодаря новым возможностям, может заряжаться по беспроводной сети извне.

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Это устройство является продолжением исследования, которое мы рассматривали в прошлом году, когда та же группа ученых продемонстрировала тип подключаемого к сети мозгового имплантата, в котором используются крошечные светодиоды для изменения поведения клеток мозга, чувствительных к свету. Они прикреплены к очень тонким зондам толщиной с человеческий волос, которые также можно использовать для доставки лекарств в орган.

Все это было встроено в устройство, которое можно было установить в мозг и управлять им по беспроводной сети с помощью смартфона, но теперь ученые внесли в систему некоторые изменения. Новая улучшенная версия включает в себя беспроводной накопитель энергии со спиральной антенной, которая улавливает переменные магнитные поля, которые безвредно проходят через кожу, генерируя электричество и заряжая небольшую батарею на борту.

"Это мощное устройство устраняет необходимость в дополнительных болезненных операциях по замене разряженной батареи в имплантате, обеспечивая непрерывную хроническую нейромодуляцию", - сказал профессор Джэ-Вунг Чжон, возглавлявший исследовательскую группу. "Мы считаем, что одна и та же базовая технология может быть применена к различным типам имплантатов, включая глубокие стимуляторы мозга, кардиостимуляторы и кардиостимуляторы, чтобы уменьшить нагрузку на пациентов при длительном использовании в организме".

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Устройство оснащено чипом Bluetooth, позволяющим управлять светодиодными лампами через смартфон, обеспечивая программируемые шаблоны, которые можно адаптировать к конкретным результатам. Это было продемонстрировано в экспериментах на крысах, которым вводили кокаин, где имплантаты использовались для подавления поведения, вызванного кокаином.

"Тот факт, что мы можем управлять определенным поведением животных, доставляя световую стимуляцию в мозг, просто манипулируя приложением для смартфона, наблюдая за свободно движущимися поблизости животными, очень интересен и стимулирует большое воображение", - сказал Чон-Хун. Ким, профессор физиологии Медицинского колледжа Университета Йонсей. "Эта технология облегчит различные направления исследований мозга".

Напомним, ранее сообщалось, что электрическая стимуляция делает мозг моложе.

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Теги: имплант, мозг
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