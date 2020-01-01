Boeing хочет еще раз запустить Starliner к МКС

Boeing планирует запустить свой космический корабль CST-100 Starliner во второй испытательный полет 25 марта.

Ракета United Launch Alliance Atlas V запустит беспилотный космический корабль с космической станции на мысе Канаверал во Флориде, после чего Starliner попытается сблизиться и состыковаться с Международной космической станцией (МКС) - то, что космический корабль не смог сделать во время своего первого испытательного полета под названием Orbital Flight Test-1 (OFT-1) в декабре 2019 года.

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Предстоящая миссия, названная Orbital Flight Test-2 (OFT-2), изначально не была частью маршрута Boeing, когда компания разрабатывала Starliner для программы NASA для коммерческих экипажей. Но после того, как серия сбоев не позволила OFT-1 достичь МКС и вызвала досрочную посадку в Нью-Мексико, NASA и Boeing решили повторить испытательный полет без экипажа, прежде чем запустить Starliner с космонавтами на борту.

Объявление о целевой дате запуска OFT-2 произошло всего через неделю после того, как Boeing Starliner прошел ключевой тест переквалификации программного обеспечения, в ходе которого команды Boeing "провели полную проверку программного обеспечения и несколько серий тестов для проверки соответствия программного обеспечения Starliner техническим требованиям", - заявили представители Boeing.

"Boeing также завершит сквозное моделирование испытательного полета OFT-2 с использованием летного оборудования и окончательных версий полетного программного обеспечения Starliner для моделирования ожидаемого поведения транспортного средства перед полетом", - говорится в заявлении. Компания Boeing подверглась критике за то, что не провела такого "сквозного" испытания OFT-1 еще в 2019 году, когда Starliner не смог выйти на правильную орбиту.

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Если все пойдет по плану с OFT-2, космический корабль Starliner выполнит маневр вывода на орбиту примерно через 31 минуту после старта, отправив космический корабль на МКС, куда он должен прибыть на следующий день (примерно через 26 часов после старта).

Starliner будет автономно стыковаться с модулем Harmony космической станции примерно на неделю, в течение которой экипаж из семи человек Expedition 64 выгрузит груз на борт и осматрит космический корабль. (Starliner может провести на орбите несколько месяцев, но эта миссия будет короткой, так как это всего лишь тест.) После завершения своего орбитального пребывания на МКС Starliner самостоятельно отстыкуется от станции и вернется на Землю на парашютах в район посадки в Нью-Мексико.

Если Boeing и NASA не обнаружат более серьезных проблем со Starliner во время миссии OFT-2, первый Starliner, который полетит с астронавтами на борту, может последовать уже в июне. Эта миссия, получившая название Crew Flight Test (CFT), отправит астронавтов НАСА Майка Финке, Николь Манн и Бутча Уилмора на МКС для длительного пребывания.

Напомним, ранее сообщалось, что Starliner вернулся на Землю после неудачного старта.