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Тренды YouTube: Вся правда о маме Дани Милохина и Винник в шоу Маска

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В тренде - ТВ-шоу и интернет-шоу.

ВСЯ ПРАВДА о МАМЕ Дани Милохина 

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Тик-токерша и блогер Аня Pokrov выпустила видео, в котором Даня Милохин рассказал о выпуске "Пусть говорят", в котором нашли его биологическую маму и родного брата. 

Что не вошло в выпуск и как отреагировал Даня - смотри в видео.

Олег Винник став пятым детективом шоу МАСКА

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Украинский певец Олег Винник стал пятым детективом шоу МАСКА. Под какой маской он скрывался и как каким был его путь в шоу - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Тема Паучек - Гуцулка Ксеня и Дисс на веганскую еду.

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Теги: видео, тренды YouTube
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