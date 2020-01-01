Тренды YouTube: Вся правда о маме Дани Милохина и Винник в шоу Маска

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ВСЯ ПРАВДА о МАМЕ Дани Милохина

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Тик-токерша и блогер Аня Pokrov выпустила видео, в котором Даня Милохин рассказал о выпуске "Пусть говорят", в котором нашли его биологическую маму и родного брата.

Что не вошло в выпуск и как отреагировал Даня - смотри в видео.

Олег Винник став пятым детективом шоу МАСКА

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Украинский певец Олег Винник стал пятым детективом шоу МАСКА. Под какой маской он скрывался и как каким был его путь в шоу - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Тема Паучек - Гуцулка Ксеня и Дисс на веганскую еду.