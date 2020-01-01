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Goodram выпустил три флешки специально ко Дню Валентина

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Флешки выйдут ограниченным количеством.
Флешки выйдут лимитированным тиражом
Флешки выйдут лимитированным тиражом
goodram
Польский производитель компьютерной памяти и флеш накопителей GOODRAM выпустил лимитированную серию флэш накопителей посвященных Дню Валентина - UUN VALENTINE и UME VALENTINE.
 

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Почти каждый год компания выпускает лимитированные продукты ко Дню Валентина, и этот не стал исключением. В 2021 году компания предлагает лимитированные версии своих флагманских продуктов - уже известных пользователям USB 2.0 флэш накопителей UUN2 и UME2, но украшенных праздничным оформлением.
 
UUN VALENTINE - этот флэш накопитель примечателен своими малыми размерами. Он построен по технологии Chip-On-Board, а его начинка защищена прочным стальным корпусом. Задняя часть корпуса накопителя формирует кольцо, поэтому его можно легко повесить на связку с ключами, или повесить на веревочку как кулон. Отсутствие крышечки является ответом на запрос пользователей, которые переживают из-за подвижных частей, которые можно легко потерять.
 
Флешки выйдут лимитированным тиражом
Флешки выйдут лимитированным тиражом
goodram
 

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UME VALENTINE - это третий продукт в очень популярной серии UME (после UME и UME Eco Friendly). Белый корпус с принтами в тематике Дня Валентина превращают этот накопитель в хороший подарок для любой влюбленной пары. Колпачок с выпуклым рисунком делает открытие флешки очень простым. А когда флешка подключена к USB, его можно надежно закрепить с другой стороны корпуса - чтобы не потерялся.
 
Оба накопителя будут доступны в конце января в розничных и интернет магазинах, включая самые популярные торговые сети. В лимитированной серии будут доступны накопители емкостью 16 и 32 Гб. И они, как и другие флешки GOODRAM, обеспечиваются пожизненной гарантией.
 
Ориентировочная цена:
  • UME2-16 Гб - 99 грн.
  • UME2-32 Гб - 120 грн.
  • UUN2-16 Гб - 120 грн.
  • UUN2-32 Гб - 160 грн.
 
Напомним, ранее сообщалось, что GOODRAM выпустил свой первый внешний накопитель.
 

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Теги: Goodram, флешка
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