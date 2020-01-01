Как вырастить самых больших бабочек: Эксперименты
Что нужно для выращивания бабочек в домашних условиях?
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Блогер Alex Boyko купил коконы, в которых находятся самые большие бабочки в мире.
Как выращивать бабочек среди зимы и что нужно для того, чтобы бабочки появились из кокона.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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