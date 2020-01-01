Как вырастить самых больших бабочек: Эксперименты

Что нужно для выращивания бабочек в домашних условиях?

Читай также: Сколько слоев скотча спасут ногу от шредера: Эксперименты

Блогер Alex Boyko купил коконы, в которых находятся самые большие бабочки в мире.

Как выращивать бабочек среди зимы и что нужно для того, чтобы бабочки появились из кокона.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что может прожечь лазер на 10000 мВт.