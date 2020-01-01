Бот Telegram продает украденную информацию пользователей Facebook

Как минимум 500 млн пользователей Facebook подверглись утечке данных.

Номера телефонов (и соответствующие идентификаторы сайтов) около 500 миллионов пользователей Facebook теперь выставлены на продажу на форуме даркнета, посвященном киберпреступности.

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Преступник или группа преступников создали бота Telegram, который выполняет функцию поиска данных. Потенциальные покупатели теперь могут использовать бота для анализа данных и поиска телефонных номеров, соответствующих идентификаторам пользователей, или наоборот, при этом полная информация будет разблокирована после оплаты запроса. Платежи начинаются с 20 долларов за один поиск и становятся дешевле, если покупать их оптом.

Эту активность обнаружил Алон Гэл, соучредитель и технический директор фирмы Hudson Rock, занимающейся кибербезопасностью, который разместил информацию о схеме в своем аккаунте в Twitter.

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Небезопасный сервер Facebook, содержащий информацию об учетных записях миллионов пользователей, по всей видимости, является источником данных для продажи, хотя эта уязвимость была обнаружена исследователями в 2019 году, и с тех пор Facebook исправил ее. Гэл утверждал, что уязвимость была использована для создания "базы данных, содержащей информацию о 533 миллионах пользователей во всех странах". (По неизвестным причинам сам бот утверждает, что продает информацию только пользователям в 19 странах)

"Очень тревожно видеть, что база данных такого размера продается в сообществах киберпреступников, это серьезно вредит нашей конфиденциальности и, безусловно, будет использоваться злоумышленниками для мошенничества и других мошеннических действий", - сказал Гэл. "Важно, чтобы Facebook уведомлял своих пользователей об этом взломе, чтобы они с меньшей вероятностью стали жертвами различных хакерских атак и попыток социальной инженерии", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры взломали хакеров и выложили в Сеть их данные.