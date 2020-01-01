Впервые запущен спутник с ионным двигателем на йоде

Для движения спутник использует топливо из твердого йода.

В разработке, которая может помочь замедлить распространение космического мусора, орбитальный спутник связи впервые использовал твердый йод в качестве топлива. Небольшой спутник Beihangkonshi-1 совершил маневр в начале этого месяца с использованием автономной электрической двигательной установки NPT30-I2, разработанной французским стартапом Thrustme.

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Созданный Spacety Luxembourg и запущенный 6 ноября 2020 года на ракете CZ-6 Long March 6 из Тайюаня, Китай, Beihangkonshi-1 представляет собой спутник-демонстратор технологий, предназначенный для тестирования многолучевых, многоканальных систем автоматического видеонаблюдения и широковещательной связи.

Это довольно стандартный тип небольшого спутника, но он страдает той же проблемой, что и другие космические корабли размером с буханку хлеба, а именно, что они слишком малы, чтобы нести тяжелые сложные двигательные установки, которые обычные спутники используют для удержания станции, управления ориентацией и т. д., и утилизации по окончании срока службы.

Чтобы преодолеть это, Thrustme, дочерняя компания École Polytechnique и Французского национального центра научных исследований (CNRS), при поддержке ESA, разработала модульную систему ионного двигателя, которая намного меньше и проще обычных систем. а также возможность работать с использованием бортовых алгоритмов.

Спутник Beihangkonshi-1 Thrustme

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Электродвигательная установка NPT30-I2 отказывает от жидкого топлива в пользу пробки из йода, которая является твердой при комнатной температуре. Помимо того, что для перемещения ракетного топлива не требуются какие-либо клапаны, твердый йод не выплескивается, как жидкости, он намного плотнее, чем жидкости, и может иметь любую необходимую геометрию для хранения.

Причина, по которой был выбран йод, знакома любому школьнику-химику. Когда кристаллы йода нагреваются, они не плавятся и не закипают, а сразу превращаются в пурпурный газ. Это не только впечатляющий школьный лабораторный эксперимент, он также очень полезен для космических двигателей.

Ионный пропеллент предварительно загружен в NPT30-I2. Когда двигатель запускается, свеча нагревается и йод переходит в газ. Затем молекулы йода получают электрический заряд и ускоряются, создавая тягу до 1,1 мН и удельный импульс продолжительностью до 2400 секунд.

Новую систему крепления можно использовать для создания CubeSats, которые возвращаются в атмосферу Земли по окончании своих миссий, что означает меньше космического мусора. Их также можно было поднять на большую высоту для более длительных миссий. Это может быть особенно полезно для проектных группировок CubeSats, которые однажды будут использоваться для сельскохозяйственного мониторинга или доступа в Интернет.

Напомним, ранее сообщалось, что падение российского спутника попало на видео.