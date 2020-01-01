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Сотрудники Google сформировали профсоюз для борьбы за свои права

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Сотрудники Google по всему миру объединяются в глобальный профессиональный союз.
Сотрудники Google будут бороться за свои права
Сотрудники Google будут бороться за свои права
psm7.com

Недавно сформированная коалиция, получившая название Alpha Global, состоит из 13 различных профсоюзов, представляющих рабочих из 10 стран, включая США, Великобританию и Швейцарию.

Объявление было сделано через несколько недель после того, как рабочие в США и Канаде создали Alphabet Workers Union (AWU), профсоюз меньшинства, связанный с работниками связи Америки. AWU вырос с 230 до более чем 700 в течение недели после его запуска.

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Alpha Global входит в состав UNI Global Union, федерации профсоюзов, представляющих 20 миллионов человек по всему миру, включая работников Amazon.

"Мы знаем, что организация ради справедливости в такой глобальной компании, как Alphabet, не ограничивается национальными границами", - сказал Парул Коул, исполнительный председатель Союза рабочих Alphabet и инженер-программист Google. "Вот почему так важно объединиться с рабочими других стран. В мире, где неравенство разрывается на части, наши общества и корпорации накапливают больше влияния, чем когда-либо, восстановление нашей власти через профсоюзы никогда не было так важно".

Профсоюзы меньшинств, такие как AWU, получают власть, укрепляя солидарность рабочих. Эта структура позволяет AWU включать подрядчиков Google, а также штатных сотрудников, но это также означает, что профсоюз в настоящее время не признан Национальным советом по трудовым отношениям и не может заставить руководство Google вести переговоры.

Точно так же Alpha Global получит власть, объединив сотрудников Google в разных странах. У коалиции не будет юридически обязывающего соглашения с компанией, по крайней мере, для начала. В будущем он может попытаться заставить Google подписать соглашение о нейтралитете - контракт, который вынуждает Google поддерживать попытки объединения в профсоюзы - хотя сомнительно, что компания согласится на такие условия.

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Подписание соглашения о нейтралитете также может быть необязательно для Alpha Global, чтобы добиться перемен. В 2020 году UNI Global Union помог организовать кампанию Make Amazon Pay, международную забастовку в Черную пятницу, которая получила поддержку более 400 законодателей . У федерации нет юридического соглашения с Amazon - она ​​получила власть, объединив рабочих по всему миру.

"Проблемы Alphabet не ограничиваются какой-либо одной страной и должны решаться на глобальном уровне", - говорит генеральный секретарь UNI Кристи Хоффман. "Движение, начатое техническими специалистами в Google и не только, вдохновляет. Они используют свои коллективные силы не только для изменения условий занятости, но и для решения социальных проблем, вызванных растущей концентрацией корпоративной власти".

Теперь, когда он стал публичным, Alpha Global изберет руководящий комитет, в который могут входить как сотрудники Google, так и профсоюзные организаторы.

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Организаторы Alpha Global заявляют, что они планируют решать национальные проблемы, такие как обращение с модераторами контента в определенных странах, а также международные проблемы, например, принуждение рабочих подписывать соглашения о неразглашении. Всего в альянс входят профсоюзы из США, Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Италии, Германии, Дании, Финляндии, Швеции и Бельгии.

"Сила этих глобальных технологических компаний такова, что они присутствуют во всех сферах нашей жизни", - говорит Фионнуала Ни Брогайн, организатор профсоюза работников связи Ирландии. "Если они действуют таким образом, почти полностью неконтролируемые правительствами, то они не могут сдерживать свои действия. Эту власть необходимо сдерживать, и только коллективными действиями рабочие могут это сделать".

Alpha Global - еще один признак того, что борьба за объединение технических работников в профсоюзы усиливается. В случае успеха он может стать примером для работников других технологических гигантов - найти солидарность не только в одной стране, но и в офисах и на складах по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает проект бесплатного интернета.

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Теги: Google, профсоюз
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