Сотрудники Google сформировали профсоюз для борьбы за свои права

Сотрудники Google по всему миру объединяются в глобальный профессиональный союз.

Недавно сформированная коалиция, получившая название Alpha Global, состоит из 13 различных профсоюзов, представляющих рабочих из 10 стран, включая США, Великобританию и Швейцарию.

Объявление было сделано через несколько недель после того, как рабочие в США и Канаде создали Alphabet Workers Union (AWU), профсоюз меньшинства, связанный с работниками связи Америки. AWU вырос с 230 до более чем 700 в течение недели после его запуска.

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Alpha Global входит в состав UNI Global Union, федерации профсоюзов, представляющих 20 миллионов человек по всему миру, включая работников Amazon.

"Мы знаем, что организация ради справедливости в такой глобальной компании, как Alphabet, не ограничивается национальными границами", - сказал Парул Коул, исполнительный председатель Союза рабочих Alphabet и инженер-программист Google. "Вот почему так важно объединиться с рабочими других стран. В мире, где неравенство разрывается на части, наши общества и корпорации накапливают больше влияния, чем когда-либо, восстановление нашей власти через профсоюзы никогда не было так важно".

Профсоюзы меньшинств, такие как AWU, получают власть, укрепляя солидарность рабочих. Эта структура позволяет AWU включать подрядчиков Google, а также штатных сотрудников, но это также означает, что профсоюз в настоящее время не признан Национальным советом по трудовым отношениям и не может заставить руководство Google вести переговоры.

Точно так же Alpha Global получит власть, объединив сотрудников Google в разных странах. У коалиции не будет юридически обязывающего соглашения с компанией, по крайней мере, для начала. В будущем он может попытаться заставить Google подписать соглашение о нейтралитете - контракт, который вынуждает Google поддерживать попытки объединения в профсоюзы - хотя сомнительно, что компания согласится на такие условия.

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Подписание соглашения о нейтралитете также может быть необязательно для Alpha Global, чтобы добиться перемен. В 2020 году UNI Global Union помог организовать кампанию Make Amazon Pay, международную забастовку в Черную пятницу, которая получила поддержку более 400 законодателей . У федерации нет юридического соглашения с Amazon - она ​​получила власть, объединив рабочих по всему миру.

"Проблемы Alphabet не ограничиваются какой-либо одной страной и должны решаться на глобальном уровне", - говорит генеральный секретарь UNI Кристи Хоффман. "Движение, начатое техническими специалистами в Google и не только, вдохновляет. Они используют свои коллективные силы не только для изменения условий занятости, но и для решения социальных проблем, вызванных растущей концентрацией корпоративной власти".

Теперь, когда он стал публичным, Alpha Global изберет руководящий комитет, в который могут входить как сотрудники Google, так и профсоюзные организаторы.

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Организаторы Alpha Global заявляют, что они планируют решать национальные проблемы, такие как обращение с модераторами контента в определенных странах, а также международные проблемы, например, принуждение рабочих подписывать соглашения о неразглашении. Всего в альянс входят профсоюзы из США, Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Италии, Германии, Дании, Финляндии, Швеции и Бельгии.

"Сила этих глобальных технологических компаний такова, что они присутствуют во всех сферах нашей жизни", - говорит Фионнуала Ни Брогайн, организатор профсоюза работников связи Ирландии. "Если они действуют таким образом, почти полностью неконтролируемые правительствами, то они не могут сдерживать свои действия. Эту власть необходимо сдерживать, и только коллективными действиями рабочие могут это сделать".

Alpha Global - еще один признак того, что борьба за объединение технических работников в профсоюзы усиливается. В случае успеха он может стать примером для работников других технологических гигантов - найти солидарность не только в одной стране, но и в офисах и на складах по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает проект бесплатного интернета.