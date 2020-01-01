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Лампочка в жидком азоте: Эксперименты

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Будет ли лампочка гореть при такой низкой температуре?

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Блогеры из Experiments KD провели эксперименты с жидким азотом. Для начала они взяли лампочку, подключили её к сети 220 Вольт и во включенном состоянии поместили в жидкий азот. Будет ли она гореть при такой низкой температуре.

После чего они заморозили куриное яйцо, а в конце эксперимента поместили зажигалку в жидкий азот. 

 

Напомним, ранее блогеры показывали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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