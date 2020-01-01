Создан для творчества: Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Производительный ноутбук с отличным дисплеем, который подойдет дизайнерам, фотографам и создателям видеоконтента.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Сразу предупреждаем, что Lenovo ThinkBook 15p — это ноутбук не для всех. Он не предназначен для обыденной офисной работы или гейминга. Конечно, его можно использовать для игр, тем более его возможно это позволяют. Но основное назначение этого ноутбука — быть надежным и быстрым партнером для редактирования видео и фото в больших размерах.

Характеристики

Процессор: Intel Core i5-10300H (2,50 ГГц, 8 МБ)

ОС: Windows 10 Профессиональная, 64-разрядная.

Память: 16,0 ГБ DDR4-2933 DDR4 SODIMM, 2933 МГц

Накопитель: твердотельный 512 ГБ, M.2 2242, PCIe Gen3x4 NVMe, TLC

Экран: 15,6-дюймовый дисплей стандарта FHD, IPS, антибликовое покрытие, светодиодная подсветка, поддержка разрешения 3840x2160.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q 4 ГБ GDDR6

Дополнительно: камера HD 720p с шторкой ThinkShutter, считыватель отпечатков пальцев, Wi-Fi 6 AX201 2x2ax, Bluetooth версии 5.0

Клавиатура: шестирядная с подсветкой (США)

Батарея: 3-элементная литий-полимерная

Дизайн

Lenovo продолжила линейку ThinkBook 15. Это среднеформатный ноутбук в прочном корпусе. Главное отличие от 15 модели — это разрешение экрана.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

ThinkBook 15p поставляется в картонной коробке: помимо самого ноутбука идут зарядное устройство и документация.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

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На первый взгляд устройство выглядит очень стильно. На самом деле, несмотря на то, что в названии есть “Think“, у него гораздо больше общего с серией ideapad.

Крышка ноутбука открывается довольно туго. Это из-за легкого веса, потому приходится использовать две руки.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Над экраном находится шторка для камеры, так что вы можете быть уверены в своей конфиденциальности в любое время.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Включается ноутбук с кнопки со встроенным сканером отпечатков пальцев. Т.е., чтобы вывести устройство из спящего режима, вам потребуется лишь прикоснуться к кнопке, и ноутбук сам разблокируется. Не нужно дополнительно вводить пароль или пин-код.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

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Клавиатура имеет хороший ход и отзывчивость. Еще одно огромное преимущество - это размер клавиш и дополнительная цифровая клавиатура. Единственное, что не очень удобно - это расположение клавиш со стрелками «Вверх» и «Вниз».

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Под клавиатурой, на ее традиционном месте, вы увидите тачпад. Кстати, он довольно сильно прогибается при нажатии посередине. Это не брак, а «фича», и в будущем это не будет проблемой.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

На задней крышке находится достаточно большая вентиляционная решетка, а также два выреза для динамиков. Горячий воздух выходит из промежутка между крышкой и основанием.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

На боковых гранях расположены порты: слева — порт питания, LAN, HDMI, USB и USB Type-С, а также mini-jack для гарнитуры и слот аварийной перезагрузки.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Справа — карт-ридер SD, слот USB и отверстие Кенсингтонского замка.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Ноутбук в работе

Пожалуй, это самое главное. Lenovo выпустил ThinkBook 15p для дизайнеров, и это видно по дисплею. Базовая модель FullHD в ThinkBook 15 - это панель IPS, которая соответствует 100% sRGB и средней яркости 300 нит. Но улучшенный дисплей UHD (4K) ThinkBook 15p просто поражает. Панель 4K имеет калибровку цвета X-Rite Pantone на заводе и может отображать 100% цветовой гаммы Adobe RGB с максимальной яркостью 600 нит.

Дополнительно можно выставлять цветовые профили.

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Lenovo ThinkBook 15p оснащен графикой Nvidia GTX и откалиброванным дисплеем X-Rite Pantone. Есть два варианта видеокарт для этого ноутбука - Nvidia GTX 1650 Max-Q или GTX 1650 Ti Max-Q. Видеокарты предлагают достаточную производительность для задач с ускорением графического процессора и не греются внутри относительно тонкого корпуса.

При нагрузке на видеокарту включается довольно мощный вентилятор, который может немного мешать шумом. Но это неизбежная плата за тонкий дизайн самого ноутбука.

Естественно, захотелось проверить ноутбук и в играх.

Мы проверили Lenovo ThinkBook 15p на относительно свежей Death Stranding и в вечнозеленой GTA 5.

Все буквально летает. Хоть и не на ультра, но все выглядит просто отлично.

Тут еще и заслуга быстрого накопителя. Вот, кстати, что он выдает по тесту.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

И дополнительно за оптимизацию всех драйверов отвечает фирменная программа Lenovo Vantage.

Обзор Lenovo ThinkBook 15p

Программа обеспечивает как своевременное обновление, так и безопасность. Lenovo Vantage устанавливается на все новые ноутбуки компании, что довольно комфортно, так как не нужно думать о сторонних приложениях. И, нет, установить на ноутбук другого производителя не получится, программа будет работать не в полную силу.

Выводы

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15p - рабочая лошадка, которая поможет дизайнеру раскрыть свой потенциал. Быстрые диск и память, мощные процессор и видеокарта - все это позволяет удобно работать над редактированием видео и фото. Можно лишь пожаловаться не небольшой экран, но это, все-таки, ноутбук, с которым можно делать монтаж в полевых условиях: например, на съемках.

Еще раз подчеркнем, что это ноутбук не для всех. Если вам нужен офисный вариант - можно подобрать ideapad S540, а для игр выбрать ideapad L340 15 Gaming.