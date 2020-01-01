Из чего состоит электричество: Эксперименты

Все ответы на вопросы, которые вы бы хотели задать про электричество.

Что такое электричество? Чем напряжение отличается от силы тока? И как рассчитать мощность розетки? Почему электричество течет? Почему одноименные заряды отталкиваются? И как работает “правило буравчика“?

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Что такое сопротивление? Все ли проводники имеют одинаковое сопротивление? Почему плавятся провода? И зачем нужен плавкий предохранитель? Ответы на все эти вопросы - в этом выпуске “Просто физика с Алексеем Иванченко“.

Напомним, ранее блогеры рассказали, что такое электричество.