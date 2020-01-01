Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Из чего состоит электричество: Эксперименты

Комментариев: 0
Все ответы на вопросы, которые вы бы хотели задать про электричество.

Что такое электричество? Чем напряжение отличается от силы тока? И как рассчитать мощность розетки? Почему электричество течет? Почему одноименные заряды отталкиваются? И как работает “правило буравчика“?

Читай также: Холодильник, работающий без электричества: Эксперименты

Что такое сопротивление? Все ли проводники имеют одинаковое сопротивление? Почему плавятся провода? И зачем нужен плавкий предохранитель? Ответы на все эти вопросы - в этом выпуске “Просто физика с Алексеем Иванченко“.

Напомним, ранее блогеры  рассказали, что такое электричество.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь