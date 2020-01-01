Google закрыл проект всемирного интернета на воздушном шаре

Оказалось, что проект слишком дорогой в развертывании.

Alphabet, материнская компания Google, ще в 2013 году запустила кампанию, направленную на обеспечение возможности подключения к Интернету отдаленных уголков земного шара с помощью стратосферных воздушных шаров. Корпорация объявила сегодня, что ее Project Loon будет свертываться, а затраты на разработку и развертывание этого типа технологий оказались неустойчивыми в долгосрочной перспективе.

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Project Loon впервые появился как побочный проект Google, когда компания надеялась использовать воздушные шары с интернет-передатчиком, дрейфующие в стратосфере, чтобы обеспечить широкополосное соединение в сельской местности.

С тех пор мы видели, как команда продвигала программное обеспечение для навигации, чтобы кластеры воздушных шаров могли нацеливаться на очень конкретные регионы, в то время как технология была протестирована в Новой Зеландии и Бразилии. Эта технология также помогла заполнить пробелы в коммуникациях в разрушенном штормом Пуэрто-Рико и обслужила удаленные части Кении .

Хотя это были многообещающие шаги для команды Project Loon, кажется, что финансовое бремя разработки этой технологии и ее использования в реальном мире в конечном итоге оказалось слишком большим, что отразилось на конечных затратах для пользователей.

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"Несмотря на то, что мы нашли ряд желающих партнеров на этом пути, мы не нашли способа снизить затраты на достаточно низком уровне для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса", - пишет генеральный директор Loon Аластер Вестгарт в своем блоге.

В сообщении также упоминается, что идея подключения "последнего миллиарда пользователей" - самая сложная проблема в области подключения, и что в этих труднодоступных сообществах услуга была слишком дорогой для обычных людей.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит беспроводной интернет на шарах в Кении.