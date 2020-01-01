Honor анонсировала свой первый смартфон отдельно от Huawei

Новый смартфон будет называться Honor V40 5G.

Honor анонсировала свой первый телефон с тех пор, как компания официально отделилась от Huawei. Honor V40 5G оснащен чипсетом Dimensity 1000+, новой камерой на 50 МП и функцией быстрой зарядки.

Экран Honor V40 5G представляет собой OLED-экран диагональю 6,72 дюйма с изогнутыми сторонами и дырочкой в ​​форме таблетки для двух селфи-камер. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации до 300 Гц и разрешение 2676 x 1236 пикселей.

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На задней панели у нас есть три камеры - основная оснащена 50-мегапиксельным RYYB-датчиком размером 1 / 1,56 дюйма. Размер пикселя составляет 1,0 мкм, но в режиме объединения пикселей 4-в-1 он достигает 2 мкм. Две другие камеры - это 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная камера для съемки крупным планом. Также есть лазерный автофокус, расположенный рядом с одиночной светодиодной вспышкой.

Хотя в настоящее время Honor является независимой компанией, телефон в основном разрабатывался под собственностью Huawei, поэтому неудивительно, что батарея емкостью 4000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Это позволяет вам зарядить от 0 до 100% за 35 минут. Скорость беспроводной зарядки также впечатляет - до 50 Вт и 50% заряда за 35 минут. Это такие же скорости, как и в смартфоне Huawei Mate 40 Pro.

Honor V40 5G honor

Говоря об унаследованной технологии, Honor V40 5G поставляется с Magic UI 4.0, к сожалению, с Android 10 под ним. Неизвестно, будут ли в телефоне сервисы Google, потому что мероприятие проходило в Китае, где телефоны и так поставляются без них.

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Honor V40 5G уже выставлен на продажу в трех цветах - Night Black, Titanium Silver, Rose Gold - и поставляется в двух конфигурациях памяти - 8/128 ГБ или 8/256 ГБ. Цена начинается от 3599 юаней (556 долларов / 455 евро) до 3999 юаней (620 долларов / 505 евро).

На мероприятии также были представлены новые версии Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 на базе процессоров Intel. Новые итерации оснащены процессором Intel Core i7 11-го поколения с видеокартой Nvidia GeForce MX450.

Благодаря новому процессору ноутбуки теперь поддерживают Wi-Fi 6 с двойной антенной 2X2 MIMO для беспроводной связи со скоростью до 2400 Мбит / с.

Напомним, ранее сообщалось, что Honor выпустил смартфон со встроенным градусником.