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Тренды YouTube: Леся Никитюк у Гордона и Мама Милохиных

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В тренде - интервью и ТВ-шоу.

Мама Милохиных: Встреча, которую звёзды из детдома ждали 17 лет

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Миллионы поклонников в соцсетях, престижные премии и большие заработки. У популярных блогеров Дани Милохина и его брата Ильи, кажется, теперь есть всё, кроме настоящей семьи. Как получилось, что родители отказались от них и сдали детей в приют? Смогут ли они, став суперзвёздами, простить родных маму и папу? 

Леся Никитюк. Разбитое сердце, Зеленский, Тодоренко, Притула, "Орел и решка", ню.

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В интервью Дмитрия Гордона с телеведущей и актрисой Лесей Никитюк поговорили о Хмельницком ее детства, хмельницком базаре и родителях, о дедушке-фронтовике и о том, где работали родители, о детстве и подпольной коммерческой деятельности, пути из Хмельницкого в Киев, общежитии и работе на телевидении, участии в "Рассмеши комика", где выиграла 20 тыс. грн, работе администратором на телевидении и общении со звездами, про "Орел и решка": сколько стран посетила, о самой яркой из них и почему учит китайский.

Напомним, днем ранее в тренды попали Инаугурация президента США и Едим самые кислые конфеты.

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Теги: видео, тренды YouTube
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