Хакер украл у Intel финансовую информацию

Компании пришлось срочно публиковать собственный отчет.

В четверг неизвестный хакер выкрал финансовую информацию с сайта компании, что заставило Intel объявить о прибылях с опережением графика.

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"Корпорация полагала, что злоумышленник получил информацию о нескольких надежных отчетах о прибылях и убытках, опубликованных после закрытия рынка", - сказал Джордж Дэвис, главный финансовый директор.

Акции американского производителя чипов выросли более чем на 6 процентов за день. Intel опубликовала официальное объявление о прибылях и убытках после обнаружения проблемы, причем информация появилась за шесть минут до закрытия рынка в качестве альтернативы после закрытия рынка.

"Мы потушили пожар так быстро, как только осознали", - сказал Дэвис.

"Инфографика была получена с нашего веб-сайта отдела новостей по связям с общественностью", - сказал он, отметив, что, тем не менее, Intel расследует инцидент.

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Он не представил дополнительных подробностей, однако упомянул, что утечка была результатом незаконного вторжения, которое не касалось непреднамеренного раскрытия информации самой корпорацией.

Самые последние данные показали неожиданно резкий скачок валовых продаж Intel чипов для ПК из-за пандемии, поскольку дополнительные люди покупали ноутбуки, чтобы работать из дома, в дополнение к очень высокоэффективным игровым ПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Intel запатентовал свою версию гибкого смартфона.