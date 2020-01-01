Гарнитура Apple VR может включать вентилятор и поддерживать линзы

Bloomberg сообщает, что нынешний прототип уже работает.

Согласно отчету Bloomberg, Apple продвигает вперед два устройства, ориентированных на VR и AR соответственно. По слухам, компания уже давно работает над гарнитурой с дополненной реальностью, похожей на разрекламированную Magic Leap One. Однако сегодня у нас есть некоторые новые подробности об устройстве, которое ему предшествует. Согласно Bloomberg, компания планирует выпустить "в основном устройство виртуальной реальности", которое может быть запущено уже в 2022 году. В настоящее время это автономное устройство, подобное Oculus Quest 2, и может поставляться с процессором, который превосходит даже новый M1.

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Текущий прототип сделан из ткани, сообщает Bloomberg, и предназначен для поддержки рецептурных линз, тем самым сокращая разрыв между дисплеем и глазными яблоками пользователя. Говорят, что некоторые прототипы имеют внешние камеры для базовых функций дополненной реальности. Также возможно, что эти датчики будут использоваться и для отслеживания рук. Это дало бы разработчикам больше гибкости с их контентом, который, как ожидается, будет работать в специальной операционной системе, в настоящее время известной под кодовым названием "rOS", и находиться в специальном магазине приложений.

Однако, как сообщается, у компании возникли проблемы с устройством. Например, в настоящее время требуется вентилятор. По данным Bloomberg, это привело к появлению некоторых ранних прототипов, которые были слишком большими и тяжелыми для длительного использования. Линзы по рецепту также могут вызвать некоторые проблемы. Если Apple продвинется вперед с дисплеями с высоким разрешением, которые, как сообщается, лучше, чем у конкурентов, это, вероятно, тоже будет дорого. Это означает, что ему будет нелегко пробиться в массовое производство, такое как iPhone, iPad, Apple Watch и AirPods. Вместо этого это будет нишевое предложение, аналогичное обновленному Mac Pro компании, предполагает Bloomberg.

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Хотя, может быть, это не имеет значения. Истинная цель гарнитуры может заключаться в том, чтобы пробудить интерес к очкам Apple AR. По данным Bloomberg, это конкретное устройство все еще находится на ранней стадии разработки. Сообщается, что инженеры все еще работают над базовыми технологиями, а это означает, что до теоретического запуска пройдут годы. Bloomberg сразу же указывает на то, что планы компании могут измениться, и оба продукта могут быть полностью отменены. Тем не менее, эти детали говорят о том, что компания еще не отказалась от этой концепции. Похоже, руководство купило NextVR не зря.