Названы самые плавные оболочки для Android

Лучше всего оптимизирована ColorOS.

Master Lu - популярное тестовое приложение для таких устройств, как смартфоны, похожее на AnTuTu и Geekbench. Приложение может быть не таким популярным, как GeekBench и AnTuTu, но оно очень популярно в Китае. Его список тестов обычно привлекает внимание западных СМИ, особенно когда это необъявленная модель. Кроме того, инструмент тестирования имеет базу данных всех основных смартфонов, выпущенных за последний год. И сейчас бенчмарк опубликовал рейтинг брендов смартфонов, основанный на производительности в различных аспектах, включая пользовательский интерфейс.

ColorOS признана лучшей оболочкой Master Lu

Данные рейтинга производительности мобильных телефонов за 2020 год получены из всеобъемлющих оценок производительности центра обработки данных Master Lu, полученных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Выборка относится к перечисленным моделям 2020 года и количеству тестов, проведенных на моделях не менее 100 раз.

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Бренд оценивает ColorOS от OPPO как "Самый плавный интерфейс года". Это связано с плавным и естественным пользовательским интерфейсом, который OPPO ColorOS предоставляет пользователям. Прошлогодней итерацией была ColorOS 7, но в этом году бренд выпустит обновления для ColorOS 11, использующие тот же язык дизайна, полностью открывая разрешения пользовательского интерфейса и настроек UX.

ColorOS 11, основанная на Android 11, также имеет недавно добавленный механизм защиты от зависания, предварительный запуск приложения AI, алгоритм многоядерного слияния и другие функции, направленные на дальнейшее повышение общей плавности работы системы.

Mate 40 Pro+ признан лучшим смартфоном Master Lu

Смартфон Huawei Mate 40 Pro + по-прежнему занимает лидирующее место в рейтинге производительности со средним показателем 871220 баллов. Устройство оснащено 5-нм чипсетом собственной разработки Kirin 9000, который также может стать последним флагманским SoC Huawei, если новое правительство США не снимет запрет на Huawei. . С загадочной мощностью 5 нм количество транзисторов увеличилось с 10,3 миллиарда до 15,3 миллиарда. Сверхбольшое ядро ​​A77 с максимальной частотой процессора 3,13 ГГц, а графический процессор напрямую использует 24 ядра. По сравнению с Kirin 990 5G предыдущего поколения, улучшение производительности Kirin 9000 также очевидно.

В списке 10 лучших по производительности оставшиеся 9 моделей являются флагманскими телефонами, оснащенными Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Другие модели, которые сделали более популярными, включают ASUS ROG3, Redmi K30S Commemorative Edition, Galaxy Note 20 Ultra, Mi 10 и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark.