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Названы самые плавные оболочки для Android

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Лучше всего оптимизирована ColorOS.
ColorOS признана лучшей оболочкой
ColorOS признана лучшей оболочкой
Master Lu

Master Lu - популярное тестовое приложение для таких устройств, как смартфоны, похожее на  AnTuTu и Geekbench. Приложение может быть не таким популярным, как GeekBench и AnTuTu, но оно очень популярно в Китае. Его список тестов обычно привлекает внимание западных СМИ, особенно когда это необъявленная модель. Кроме того, инструмент тестирования имеет базу данных всех основных смартфонов, выпущенных за последний год. И сейчас бенчмарк опубликовал рейтинг брендов смартфонов, основанный на производительности в различных аспектах, включая пользовательский интерфейс.

ColorOS признана лучшей оболочкой
ColorOS признана лучшей оболочкой
Master Lu

Данные рейтинга производительности мобильных телефонов за 2020 год получены из всеобъемлющих оценок производительности центра обработки данных Master Lu, полученных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Выборка относится к перечисленным моделям 2020 года и количеству тестов, проведенных на моделях не менее 100 раз.

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Бренд оценивает ColorOS от OPPO как "Самый плавный интерфейс года". Это связано с плавным и естественным пользовательским интерфейсом, который OPPO ColorOS предоставляет пользователям. Прошлогодней итерацией была ColorOS 7, но в этом году бренд выпустит обновления для ColorOS 11, использующие тот же язык дизайна, полностью открывая разрешения пользовательского интерфейса и настроек UX.

ColorOS 11, основанная на Android 11, также имеет недавно добавленный механизм защиты от зависания, предварительный запуск приложения AI, алгоритм многоядерного слияния и другие функции, направленные на дальнейшее повышение общей плавности работы системы.

Mate 40 Pro+ признан лучшим смартфоном
Mate 40 Pro+ признан лучшим смартфоном
Master Lu

Смартфон Huawei Mate 40 Pro + по-прежнему занимает лидирующее место в рейтинге производительности со средним показателем 871220 баллов. Устройство оснащено 5-нм чипсетом собственной разработки Kirin 9000, который также может стать последним флагманским SoC Huawei, если новое правительство США не снимет запрет на Huawei. . С загадочной мощностью 5 нм количество транзисторов увеличилось с 10,3 миллиарда до 15,3 миллиарда. Сверхбольшое ядро ​​A77 с максимальной частотой процессора 3,13 ГГц, а графический процессор напрямую использует 24 ядра. По сравнению с Kirin 990 5G предыдущего поколения, улучшение производительности Kirin 9000 также очевидно.

В списке 10 лучших по производительности оставшиеся 9 моделей являются флагманскими телефонами, оснащенными Snapdragon 865 и Snapdragon 865+. Другие модели, которые сделали более популярными, включают ASUS ROG3, Redmi K30S Commemorative Edition, Galaxy Note 20 Ultra, Mi 10 и другие. 

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила свой первый игровой смартфон Black Shark.

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Теги: Master Lu, тест, оболочка, смартфоны
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