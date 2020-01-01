Видео дня: Как выглядит коронавирус под микроскопом

Коронавирус удалось заснять при помощи микроскопа и визуализировать в 3D.

Вы впервые можете увидеть настоящий (мгновенно замороженный) коронавирус в 3D. Специалисты из Nanographics использовали машинное обучение и передовые алгоритмы визуализации, чтобы показать наиболее подробное изображение реального вириона SARS-CoV-2 в 3D, непосредственно из данных Cryo-ET.

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Данные Cryo-ET были предоставлены Сай Ли из Университета Цинхуа, Пекин, Китай.

Научные сотрудники из Университета Цинхуа просканировали вирионы SARS-CoV-2 с помощью цироэлектронной томографии (крио-ЭТ), чтобы получить изображения вируса с экстремальным разрешением. Однако эти изображения все еще были слишком шумными для отображения в 3D. С помощью коллег из KAUST специалисты смогли превратить эти сканированные изображения в потрясающую визуализацию, показывающую форму вирионов SARS-CoV-2. Идентифицируя различные части вирусных частиц и окрашивая их в искусственные цвета, впервые можно увидеть настоящий коронавирус с беспрецедентной детализацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.