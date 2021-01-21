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Тренды YouTube: Инаугурация президента США и Едим самые кислые конфеты

Комментариев: 1
В тренды попали политика и развлекательное видео.

Інавгурація президента США Джо Байдена

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20 января 2021 года присяги принесли 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. На церемонии инаугурации выступили мировые звезды шоу-бизнеса: Леди Гага и Дженнифер Лопес. В Вашингтоне были усилены меры безопасности. После штурма 6 января Капитолия сторонниками Дональда Трампа, к организации порядка привлекли около 20 000 военных Национальной гвардии США.

ЕДИМ САМЫЕ КИСЛЫЕ КОНФЕТЫ В МИРЕ

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Блогеры из Magic Five купили самые кислые конфеты в мире и устроили настоящий кислый челлендж.

Смогут ли они съесть конфеты?

Напомним, ранее в тренды попали История самой большой взятки и Обращение Навального.

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Теги: видео, тренды YouTube
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.01.2021, 12:04
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гость
Аффторы из Соссии? Уже несколько дней в трендах разоблачение Путина, никаких кислых конфет там нет
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