Тренды YouTube: Инаугурация президента США и Едим самые кислые конфеты
Інавгурація президента США Джо Байдена
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20 января 2021 года присяги принесли 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. На церемонии инаугурации выступили мировые звезды шоу-бизнеса: Леди Гага и Дженнифер Лопес. В Вашингтоне были усилены меры безопасности. После штурма 6 января Капитолия сторонниками Дональда Трампа, к организации порядка привлекли около 20 000 военных Национальной гвардии США.
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