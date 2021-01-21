Тренды YouTube: Инаугурация президента США и Едим самые кислые конфеты

В тренды попали политика и развлекательное видео.

Інавгурація президента США Джо Байдена

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха 2020 и Музыкалити - Алла Пугачёва и Баста

20 января 2021 года присяги принесли 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. На церемонии инаугурации выступили мировые звезды шоу-бизнеса: Леди Гага и Дженнифер Лопес. В Вашингтоне были усилены меры безопасности. После штурма 6 января Капитолия сторонниками Дональда Трампа, к организации порядка привлекли около 20 000 военных Национальной гвардии США.

ЕДИМ САМЫЕ КИСЛЫЕ КОНФЕТЫ В МИРЕ

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

Блогеры из Magic Five купили самые кислые конфеты в мире и устроили настоящий кислый челлендж.

Смогут ли они съесть конфеты?

Напомним, ранее в тренды попали История самой большой взятки и Обращение Навального.