В браузер Firefox на Android можно устанавливать плагины

Процесс установки очень легкий.

Mozilla упростила процесс поиска и установки надстроек для Firefox на Android. С запуском Firefox 85 для мобильной ОС вы сможете устанавливать расширения прямо со страницы addons.mozilla.org. На данный момент вам нужно перейти в диспетчер надстроек, чтобы установить нужные вам расширения - по словам Mozilla, этот процесс может немного сбить с толку, если вы привыкли к процессу установки на ПК. Но это изменится, когда Firefox 85 будет запущен 25 января, когда также появятся кнопки установки на веб-сайте дополнений.

Читай также: Как обойти блокировку сайтов: Аддоны для браузеров

Тем не менее, выбор надстроек для Android остается довольно ограниченным. Mozilla не так сильно расширила список с тех пор, как в августе 2020 года запустила новый интерфейс браузера, основанный на собственном движке GeckoView. Вскоре после запуска нового браузера Mozilla заявила, что решила обеспечить поддержку большинства надстроек. обычно используется мобильными пользователями в первую очередь, чтобы "обеспечить хорошее первое впечатление". Изначально в списке было только 10 тщательно отобранных расширений, а на странице надстроек мы все еще видим только 12.

Mozilla заявляет, что в ближайшие месяцы "продолжит работу над оптимизацией" дополнительных надстроек для Android. На данный момент вам нужно использовать экспериментальный браузер Firefox для Android Nightly и использовать переопределение, чтобы иметь возможность устанавливать другие надстройки.

Напомним, ранее сообщалось, что Mozilla выпустила новый браузер Firefox Quantum.