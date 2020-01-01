Сколько сахара в коле и других напитках: Эксперименты
Как получить сахар из газировки?
Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте
Блогеры из GoldenBurst проверят, сколько в Кока-Коле сахара, не врут ли нам производители относительно количества сахара в напитке, а также опытным путем выяснят содержание сахара в других газировках.
Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько сахара в арбузе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил