Сколько сахара в коле и других напитках: Эксперименты

Как получить сахар из газировки?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Блогеры из GoldenBurst проверят, сколько в Кока-Коле сахара, не врут ли нам производители относительно количества сахара в напитке, а также опытным путем выяснят содержание сахара в других газировках.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько сахара в арбузе.