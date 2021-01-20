Трамп помиловал обвиненного в краже коммерческой тайны инженера Google

Экс-инженер компании был приговорен в тюремному сроку, но Трамп подписал указ о его помиловании.

Энтони Левандовски, бывший инженер Google и предприниматель, приговоренный к 18 месяцам тюремного заключения по одному пункту обвинения в краже коммерческой тайны, получил помилование от президента Дональда Трампа.

Полное помилование, которое было одним из 73, выданных поздно вечером во вторник, означает, что Левандовски избежит тюремной камеры. Президент также смягчил 70 приговоров. Левандовски получил приговор в августе 2020 года. Однако судья Алсуп, который вел дело, сказал, что ему не стоит появляться в тюрьме, пока не исчезнет угроза пандемии COVID-19.

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"Моя семья и я благодарны за возможность двигаться вперед, и благодарны президенту и другим людям, которые поддерживали и защищали меня", - сказал Левандовски.

Помилование Левандовски было поддержано основателями и инвесторами в области технологий, включая соучредителя Founders Fund Питера Тиля и основателя Oculus Палмера Лаки. Другие люди, связанные с организациями Тиля, также поддерживали Левандовски, в том числе Трэй Стивенс, партнер в Founders Fund, и Блейк Мастерс, который является главным операционным директором Thiel Capital и президентом The Thiel Foundation.

Примечательно, что вынесший ему приговор судья назвал его "блестящим новаторским инженером, который нужен нашей стране". Левандовски заплатил значительную цену за свои действия и планирует направить свои таланты на продвижение общественного блага.

Левандовски был поляризующей фигурой в индустрии автономных транспортных средств. Он по общему мнению - даже среди самых суровых критиков - блестящий инженер. Его бравада и риск в сочетании с симпатичным и даже приветливым характером принесли ему последователей и соперников.

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Его называли вороватым технологом, его бесцеремонно выгнали из Uber и вынудили обанкротиться из-за выплаты ему компенсации в размере 179 миллионов долларов. Он также был провозглашен звездным инженером, одним из пионеров автономных транспортных средств. Левандовски был одним из основателей в 2009 году проекта Google по автономному вождению, который внутри компании назывался Project Chauffeur. Согласно судебным документам, он был щедро вознагражден - около 127 миллионов долларов от Google - за работу над Project Chauffeur.

Уголовное дело, которое привело к вынесению приговора Левандовски в августе, является частью многолетней судебной саги, в которой участвовали Левандовски, Uber и Waymo, бывший проект Google по автономному вождению, который теперь является бизнесом под Alphabet.

В 2016 году Левандовски покинул Google и основал Otto вместе с тремя другими ветеранами Google: Лиором Роном, Клэр Делоне и Доном Бернеттом. Uber приобрел Otto менее чем через восемь месяцев. Через два месяца после приобретения Google выдвинула два арбитражных требования против Левандовски и Рона. Uber не участвовал ни в одном арбитраже. Однако по соглашению о возмещении убытков между Uber и Левандовски компания была вынуждена защищать его.

Пока разыгрывались арбитражные разбирательства, в феврале 2017 года Waymo отдельно подала иск против Uber за кражу коммерческой тайны и нарушение патентных прав. В иске, который дошел до суда, но завершился мировым соглашением в 2018 году, Уэймо утверждал, что Левандовски украл коммерческую тайну, которую затем использовал Uber.

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В соответствии с соглашением Uber согласился не включать конфиденциальную информацию Waymo в свое оборудование и программное обеспечение. Uber также согласился выплатить финансовую компенсацию, которая включала 0,34% капитала Uber в соответствии с оценкой раунда G-1 в 72 миллиарда долларов. В то время это составляло около 244,8 миллиона долларов собственного капитала Uber.

В августе 2019 года окружной прокурор США обвинил Левандовски в 33 случаях кражи и попытки кражи коммерческой тайны во время работы в Google. Левандовски и окружной прокурор США заключили сделку о признании вины в марте 2020 года. В соответствии с этим соглашением Левандовски признался в загрузке тысяч файлов, связанных с Project Chauffeur. В частности, он признал себя виновным по пункту 33 обвинительного заключения, которое связано с получением так называемого "Еженедельного обновления шофера", электронной таблицы, содержащей множество деталей, включая ежеквартальные цели и еженедельные показатели, а также краткое изложение 15 технических проблем, с которыми столкнулся программа и примечания, касающиеся предыдущих проблем, которые были преодолены.

Офис окружного прокурора США рекомендовал приговор к 27 месяцам заключения. Левандовски требовал штрафа, 12 месяцев домашнего заключения и 200 часов общественных работ. В конце концов Алсуп решил, что домашнее заключение "даст зеленый свет каждому будущему блестящему инженеру для кражи коммерческих секретов".

Вместо этого Алсуп приговорил Левандовски к 18 месяцам, но отсрочил тюремное заключение до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. Левандовски также согласился выплатить 756 499,22 доллара в качестве возмещения Waymo и штраф в размере 95 000 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученый объяснил причины победы Трампа.