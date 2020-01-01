Основатель Alibaba впервые за три месяца вышел на связь

Джек Ма пообщался по видеосвязи с сельскими учителями.

Основатель Alibaba, миллиардер Джек Ма, пообщался со 100 сельскими учителями по видеосвязи через три месяца после своего последнего публичного выступления в октябре. В результате этого акции компании выросли более чем на 8% в Гонконге.

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Запись звонка была впервые размещена на новостном портале при поддержке правительства Чжэцзяна, восточной провинции, где находится штаб-квартира Alibaba.

Слухи о местонахождении Ма стали возникать после того, как в декабре СМИ сообщили, что он пропустил запись созданной им телепрограммы. Ма, известный своей любовью к всеобщему вниманию, в последние месяцы видел, что его империя электронной коммерции Alibaba и финтех-гигант Ant Group все чаще находятся под прицелом китайских властей.

В последний раз Ма выступал публично на конференции, где он подверг критике систему финансового регулирования Китая перед залом высокопоставленных чиновников. Его спорное замечание, согласно сообщениям, побудило китайский регулятор резко остановить первичное публичное размещение акций Ant.

С тех пор Ant работает над корпоративной реструктуризацией и соблюдением нормативных требований под руководством правительства. Alibaba, крупнейшая платформа электронной коммерции Китая, также подверглась пристальному вниманию, поскольку регуляторы рынка начали расследование ее предполагаемой монополистической практики.

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Некоторые утверждают, что недавнее подавление интернет-империи Джека Ма свидетельствует о растущем беспокойстве Пекина по отношению к сверхбогатым и влиятельным посредникам из частного сектора.

"Сегодня Alibaba и ее главный конкурент Tencent контролируют больше личных данных и более тесно вовлечены в повседневную жизнь в Китае, чем Google, Facebook и другие американские технологические гиганты в Соединенных Штатах. И, как и их американские коллеги, китайские гиганты иногда запугивают более мелких конкурентов и убивают инновации", - написал Ли Юань для New York Times.

В 50-секундном ролике Ма видно, что говорит прямо в камеру на фоне декоративных картин, изображающих водный город, типичный для Чжэцзяна.

Ма обратился к 100 учителям, получившим премию Джека Ма для сельских учителей, учрежденную Фондом Джека Ма для выявления выдающихся сельских учителей каждый год. Непонятно, откуда Ма говорил, но на видео кратко видно, как он посещает сельскую школу-интернат в Чжэцзяне 10 января. Церемония награждения была перенесена в онлайн в этом году из-за пандемии, сказал Ма лауреатам премии.

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Когда Ма объявил о своем уходе из Alibaba, он пообещал вернуться к своим корням преподавания и посвятить больше времени благотворительной деятельности в сфере образования, хотя основатель по-прежнему имеет значительное влияние на Alibaba, сохраняя место в мощном партнерстве Alibaba. Легендарный миллиардер начал свою карьеру учителем английского языка в Ханчжоу, а на Weibo, китайском эквиваленте Twitter, он называет себя "послом сельских учителей".

Напомним, ранее сообщалось, что исчезновение основателя Alibaba вызвало бурю обсуждений в Twitter.