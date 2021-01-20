Огнемет Илона Маска хотят признать игрушкой

Это позволит не считать огнемет оужием.

В Италии был арестован американец Макс Крэддок, которогу обвинили в незаконном хранении оружия. Оружием полиция посчитала огнемет Илона Маска.

"Это не орудие войны", - сказал его адвокат следственному судье. "Это игрушка, которую они продают детям".

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Крэддок был арестован в сардинском портовом городе Ольбия в июне 2018 года после попытки сесть в частный автобус для вечеринок с коллекционным огнеметом из последнего стартапа Илона Маска, The Boring Company. Крэддок покрасил свой огнемет в черный цвет и написал на нем название плавучего музыкального фестиваля на Багамах, который он посетил в прошлом году, когда играл главную роль в реалити-шоу Unanchored.

Встревоженный видом того, что он принял за оружие, водитель автобуса отказался ехать, а затем вызвал полицию.

"Сначала они были очень спокойны", - сказал Крэддок. "Но по мере того как ночь продолжалась, становилось все хуже. Я провел первую ночь в тюрьме в Ольвии, а затем меня посадили в тюрьму".

Когда Крэддоку удалось найти адвоката, она сказала ему, что судья, вероятно, просто отпустит его с предупреждением. Вместо этого магистрат приказал ему вернуться в камеру. Это было тогда, когда Крэддок узнал, что владение огнеметом в Италии может быть приговорено к 10 годам тюремного заключения.

Крэддок - не единственный клиент Boring Company, пострадавший от правоохранительных органов.

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У более чем 1000 покупателей огнеметов за границей были конфискованы устройства таможенными служащими или местной полицией, многим из них были предъявлены штрафы и обвинения в хранении оружия. В США огнеметы были замешаны как минимум в одном местном и одном федеральном уголовном расследовании. Также было как минимум три случая, когда устройства Boring Company фигурировали в трофеях оружия, изъятых у подозреваемых торговцев наркотиками.

Итог: то, что Маск и его армия фанатов считали всего лишь развлечением, имеет реальные последствия для людей.

"Я большой поклонник фильма Космические яйца",- сказал Маск Джо Рогану во время подкаста в 2018 году. "У них есть огнемет в отделе мерчендайзинга, и детям он нравится".

В устройстве используется стандартный баллон с пропановым газом, и он по своим функциям похож на пропановые горелки для плавления льда, уничтожения сорняков или нанесения кровельных материалов. Но с прикладом в виде винтовки, пистолетной рукояткой и научно-фантастическим стилем огнемет Boring Company имел совершенно иную эстетику - скорее постапокалиптический аксессуар, чем ежедневное орудие труда.

Презентация огнемета twitter

Маск сделал все возможное, чтобы поднять продажи, написав в Твиттере своим подписчикам в Твиттере, которых на тот момент насчитывалось около 22 миллионов: "Огнемет - лучший способ зажечь камин / барбекю. Больше не нужно использовать спичку".

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Он также устроил вечеринку по случаю запуска в Лос-Анджелесе, где Крэддок был одним из первых 1000 клиентов, которые забрали огнемет, незадолго до своего европейского путешествия. "Я снял баллон с бензином, положил огнемет в свою ручную кладь, и у меня не было проблем с полетами", - сказал он.

Компания Boring Company изготовила 20 000 огнеметов и продала их по 500 долларов за штуку, что принесло компании 10 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса.