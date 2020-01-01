Rocket Lab запустила первую ракету в 2021 году

Ракета вывела на орбиту спутники.

20 января в 20:26 по местному новозеландскому времени (09:26 по Киеву) с космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии стартовал двухступенчатый ускоритель Electron, доставив на орбиту единственный микроспутник.

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Эта полезная нагрузка - спутник связи для европейской космической компании OHB Group - была успешно развернута примерно через 70 минут после старта.

"Идеальная орбита, полезная нагрузка развернута. Привет, 2021 год!" - написал основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек в Twitter.

После запуска микроспутник "предоставит определенные частоты для поддержки будущих услуг с орбиты", - написали представители Rocket Lab в описании сегодняшней миссии, которую они назвали "Еще один покидает земную кору" ("Another One Leaves the Crust"). Это 18-я миссия в целом для Electron, который с 2018 года обеспечивает специальные запуски для небольших спутников. На данный момент на орбиту выведено в общей сложности 97 космических аппаратов. Об этом заявили представители Rocket Lab.

Electron - это ракета одноразового использования, но это скоро изменится, если все пойдет по плану. Rocket Lab намерена повторно использовать первые ступени Electron, которые будут ловиться с помощью вертолета, когда они вернутся на Землю после запуска. (По словам представителей Rocket Lab, Electron слишком мал, чтобы совершать вертикальные посадки, подобные тем, которые выполняются на первых ступенях ракеты SpaceX Falcon 9. Electron не может нести достаточно топлива, чтобы оставалось необходимое количество для посадки.)

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Калифорнийская лаборатория Rocket Lab добилась серьезных успехов в достижении этой цели. Компания управляла первыми ступенями Electron контролируемым образом в нескольких недавних миссиях, например, даже осуществив мягкое приводнение с помощью парашюта после запуска в ноябре прошлого года. Rocket Lab выловила ракету-носитель в море после той ноябрьской миссии и доставила ее на берег для осмотра и анализа.

Однако на "Another One Leaves the Crust" таких восстановительных мероприятий не проводилось.

Все миссии Rocket Lab на сегодняшний день стартовали с новозеландской площадки компании, которая находится на полуострове Махиа на Северном острове. Но недавно Rocket Lab построила вторую стартовую площадку на Среднеатлантическом региональном космодроме в Вирджинии, в первую очередь для размещения малых спутников правительства США. Ожидается, что первый Electron полетит с площадки Вирджинии в первой половине этого года.

Утренний запуск был первоначально запланирован на 16 января, но был отложен из-за неисправности сенсора.

Напомним, ранее сообщалось, что частная компания Rocket Lab запустила свой первый спутник Photon.