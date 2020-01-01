ТОП-5 бесплатных программ для дизайна интерьера

Вы планируете пристройку, новую кухню или ванную комнату или, наконец, хотите полностью обновить интерьер? Или, может быть, вы только что переехали в новый дом и планируете провести несколько проектов ремонта? Независимо от того, делаете ли вы все самостоятельно или обращаетесь к профессионалам, существует множество программ для дизайна дома и интерьера, которые легко доступны, удобны в использовании и во многих случаях бесплатны.

Независимо от того, над каким домашним проектом вы работаете, вам нужно как можно точнее донести свои идеи до всех участников, и планировщик помещений поможет вам в этом.

SketchUp

northwaypartner.com

SketchUp - это самая полная бесплатная программа для 3D-дизайна, которую вы найдете в Интернете. Этот мощный инструмент для дизайна дома достаточно захватывающий, чтобы создать впечатление, будто вы путешествуете по своему будущему дому, и в то же время достаточно гибок, чтобы создать ощущение, будто вы работаете с ручкой и бумагой.

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Бесплатная версия идеально подходит для любителей, а профессиональная версия больше подходит для профессионалов в области архитектуры, строительства, инженерии и коммерческого дизайна интерьеров.

Строите ли вы пристройку для своего дома или разрабатываете концепцию своего архитектурного шедевра, тщательность этого программного обеспечения поможет вам воплотить в жизнь каждый аспект вашего дизайна.

Floorplanner

Floorplanner floorplanner.com

Floorplanner позволяет вам спроектировать и украсить пространство в 2D и 3D, что можно сделать онлайн и без загрузки какого-либо программного обеспечения. Хотя его функция украшения интерьера является отличной особенностью, сила этого инструмента заключается в его функциональности в качестве планировщика этажей. Затем, когда план этажа будет завершен, вы можете переключить вид и украсить пространство в 3D-режиме.

Он прост в использовании и легко освоится, поэтому, если вам нужно что-то, что не требует сложного обучения, Floorplanner - хороший выбор.

SmartDraw

fiverr.com

SmartDraw - еще один мощный инструмент в мире планирования. Его достаточно легко выучить, поэтому никто не исключен из его использования, при этом он достаточно продвинут, чтобы облегчить сложные конструкции для более продвинутых дизайнеров.

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С, казалось бы, бесконечным выбором мебели, автомобилей, строительных материалов и тысячей шаблонов и примеров планов этажей вы сможете изучить бесконечное количество возможных дизайнов и планировок для вашего нового пространства. Единственным недостатком этого инструмента является то, что он бесплатен только в течение первых семи дней, поэтому, если вы планируете использовать его дольше или для нескольких проектов, его, возможно, стоит обновить.

Planner 5D

chrome.google.com

Planner 5D - лучший инструмент для домашнего дизайна. Как и бесплатная версия Sketch Up, этот инструмент является захватывающим, что означает, что вы можете исследовать свой дизайн, не вставая с кресла.

С Planner 5D вы сможете начать с нуля или использовать шаблон, который идеально подходит для быстрого создания плана этажа, если у вас нет времени или вы не хотите разрабатывать сложный дизайн. Что особенно хорошо в этом программном обеспечении, так это то, что оно работает на iOS, а это значит, что вы можете создавать планы на своем телефоне или iPad, находясь в пути.

Начать работу очень просто. Начните с настройки формы пола, размера, материалов и цветов. Затем добавьте мебель и аксессуары, переключитесь в 3D и добавьте окна и двери. Если хотите, добавьте второй этаж, а затем крышу. Единственным недостатком является то, что если вы хотите использовать встроенную в приложение мебель, она может оказаться дорогостоящей для чего-либо, кроме самых простых кроватей, стульев или диванов.

Все аспекты дизайна можно изменить по цвету и текстуре, а когда вы будете готовы поделиться своими планами, его можно будет распечатать в фотореалистичном формате.

HomeByMe

home.by.me

HomeByMe - абсолютно бесплатный, как и все его функции. Это работает так: бренды добавляют свои продукты в свой каталог, а это значит, что вы будете использовать настоящие продукты для меблировки и украшения своего дома. Плюс в том, что вы сможете спланировать свой дизайн до самого конца и получить доступ к самой мебели и украшениям, которые вы использовали для творческого создания своего пространства.

Как и в Planner 5D, вы можете переключаться с 2D на 3D после того, как закончите планировку этажа и разработали внешний вид каждой комнаты. Или вы можете начать с декора и нажать «Сводка», и программа создаст план этажа со всей вашей мебелью и техникой в нужных местах.

Напомним, ранее мы рассказывали про лучшие программы для презентаций.