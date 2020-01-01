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ТОП-5 бесплатных программ для дизайна интерьера

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Лучшие бесплатные программы для дизайна интерьера
Лучшие бесплатные программы для дизайна интерьера

Вы планируете пристройку, новую кухню или ванную комнату или, наконец, хотите полностью обновить интерьер? Или, может быть, вы только что переехали в новый дом и планируете провести несколько проектов ремонта? Независимо от того, делаете ли вы все самостоятельно или обращаетесь к профессионалам, существует множество программ для дизайна дома и интерьера, которые легко доступны, удобны в использовании и во многих случаях бесплатны.

Независимо от того, над каким домашним проектом вы работаете, вам нужно как можно точнее донести свои идеи до всех участников, и планировщик помещений поможет вам в этом.

SketchUp

northwaypartner.com

SketchUp - это самая полная бесплатная программа для 3D-дизайна, которую вы найдете в Интернете. Этот мощный инструмент для дизайна дома достаточно захватывающий, чтобы создать впечатление, будто вы путешествуете по своему будущему дому, и в то же время достаточно гибок, чтобы создать ощущение, будто вы работаете с ручкой и бумагой.

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Бесплатная версия идеально подходит для любителей, а профессиональная версия больше подходит для профессионалов в области архитектуры, строительства, инженерии и коммерческого дизайна интерьеров.

Строите ли вы пристройку для своего дома или разрабатываете концепцию своего архитектурного шедевра, тщательность этого программного обеспечения поможет вам воплотить в жизнь каждый аспект вашего дизайна.

Floorplanner

 

Floorplanner
Floorplanner
floorplanner.com

Floorplanner позволяет вам спроектировать и украсить пространство в 2D и 3D, что можно сделать онлайн и без загрузки какого-либо программного обеспечения. Хотя его функция украшения интерьера является отличной особенностью, сила этого инструмента заключается в его функциональности в качестве планировщика этажей. Затем, когда план этажа будет завершен, вы можете переключить вид и украсить пространство в 3D-режиме.

Он прост в использовании и легко освоится, поэтому, если вам нужно что-то, что не требует сложного обучения, Floorplanner - хороший выбор.

SmartDraw

 

fiverr.com

SmartDraw - еще один мощный инструмент в мире планирования. Его достаточно легко выучить, поэтому никто не исключен из его использования, при этом он достаточно продвинут, чтобы облегчить сложные конструкции для более продвинутых дизайнеров.

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С, казалось бы, бесконечным выбором мебели, автомобилей, строительных материалов и тысячей шаблонов и примеров планов этажей вы сможете изучить бесконечное количество возможных дизайнов и планировок для вашего нового пространства. Единственным недостатком этого инструмента является то, что он бесплатен только в течение первых семи дней, поэтому, если вы планируете использовать его дольше или для нескольких проектов, его, возможно, стоит обновить.

Planner 5D

 

chrome.google.com

Planner 5D - лучший инструмент для домашнего дизайна. Как и бесплатная версия Sketch Up, этот инструмент является захватывающим, что означает, что вы можете исследовать свой дизайн, не вставая с кресла.

С Planner 5D вы сможете начать с нуля или использовать шаблон, который идеально подходит для быстрого создания плана этажа, если у вас нет времени или вы не хотите разрабатывать сложный дизайн. Что особенно хорошо в этом программном обеспечении, так это то, что оно работает на iOS, а это значит, что вы можете создавать планы на своем телефоне или iPad, находясь в пути.

Начать работу очень просто. Начните с настройки формы пола, размера, материалов и цветов. Затем добавьте мебель и аксессуары, переключитесь в 3D и добавьте окна и двери. Если хотите, добавьте второй этаж, а затем крышу. Единственным недостатком является то, что если вы хотите использовать встроенную в приложение мебель, она может оказаться дорогостоящей для чего-либо, кроме самых простых кроватей, стульев или диванов.

Все аспекты дизайна можно изменить по цвету и текстуре, а когда вы будете готовы поделиться своими планами, его можно будет распечатать в фотореалистичном формате.

HomeByMe

 

home.by.me

HomeByMe - абсолютно бесплатный, как и все его функции. Это работает так: бренды добавляют свои продукты в свой каталог, а это значит, что вы будете использовать настоящие продукты для меблировки и украшения своего дома. Плюс в том, что вы сможете спланировать свой дизайн до самого конца и получить доступ к самой мебели и украшениям, которые вы использовали для творческого создания своего пространства.

Как и в Planner 5D, вы можете переключаться с 2D на 3D после того, как закончите планировку этажа и разработали внешний вид каждой комнаты. Или вы можете начать с декора и нажать «Сводка», и программа создаст план этажа со всей вашей мебелью и техникой в нужных местах.

Напомним, ранее мы рассказывали про лучшие программы для презентаций.

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Теги: ТОП-5, программы
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