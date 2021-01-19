Самая дорогая соль NaCl: Эксперименты
И можно ли вообще потом есть такую соль?
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В этом видео блогеры из Химия – Просто решили сделать самую обычную соль из натрия и хлора. Такой способ явно не дешевый для производства соли.
Также блогеры попробуют создать соль из других компонентов.
Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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