Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самая дорогая соль NaCl: Эксперименты

Комментариев: 1
И можно ли вообще потом есть такую соль?

Читай также: На что способен лазер? Пять крутых экспериментов

В этом видео блогеры из Химия – Просто решили сделать самую обычную соль из натрия и хлора. Такой способ явно не дешевый для производства соли.

Также блогеры попробуют создать соль из других компонентов.

Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.01.2021, 16:50
Оценка:  0
гость
Это к витальке кличко - он спец по россыпу соли на дорогу. И такую закупит!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь