Следующий iPhone с Touch ID на экране может называться iPhone 12S

Чего ждать от нового смартфона Apple?

Apple, возможно, начала работу над складным iPhone, но компания, возглавляемая Тимом Куком, по-прежнему сосредоточена на представлении своих продуктов iPhone 13 и iPad следующего поколения в ближайшие месяцы.

Линия iPhone 12 предложила ряд важных обновлений, включая поддержку 5G и обновленный язык дизайна. Однако, как сообщает Bloomberg, следующая серия iPhone вряд ли будет соответствовать этому уровню изменений.

Инженеры Apple считают, что линейка iPhone 2021 года будет еще одной S-версией, поскольку в ней будут только незначительные обновления оборудования. Частично это можно отнести к пандемии COVID-19, которая усложнила цикл разработки продукта и вынудила Apple переложить часть работы на инженеров из Китая.

Тем не менее, Apple все еще разрабатывает некоторые новые функции для своих следующих iPhone. Больше всего людей может заинтересовать возвращение Touch ID, правда, в более современном формате.

Смартфон получит TouchID phonearena.com

Биометрический датчик был удален с iPhone высокого класса в 2017 году, но в настоящее время Apple планирует его повторное внедрение в 2021 году с помощью экранных технологий. Компания Qualcomm, которая недавно анонсировала датчик гораздо большего размера, может быть поставщиком.

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Эта функция является стандартной для современных телефонов Android, но клиенты Apple могут с радостью встретить ее. Хотя многие по-прежнему предпочитают Face ID, последний стал менее полезным в мире, полном людей, носящих маски.

Touch ID нового поколения не повлияет на приверженность Apple Face ID. Вместо этого обе биометрические системы разблокировки будут располагаться рядом друг с другом на iPhone 2021 года.

Еще одно важное изменение, которое может появиться в iPhone, - это удаление порта Lightning. Некоторые предлагали Apple заменить его на USB-C, но предпочитают полный переход на беспроводную зарядку. Это решение не окончательное, но аналитик Минг-Чи Куо ранее заявлял, что Apple планирует удалить порт зарядки только в своей 6,7-дюймовой модели iPhone Pro Max в 2021 году. Этот шаг позволит Apple продвигать свою новую систему зарядки MagSafe. который магнитно подключается к задней части iPhone 12 серии и использует технологию беспроводной зарядки.

iPhone может лишиться порта зарядки phonearena.com

Учитывая эти минимальные изменения и тот факт, что инженеры назвали модельный ряд iPhone 2021 года поколением "S", есть очень большая вероятность, что Apple выпустит свои следующие устройства под брендом "iPhone 12S", а не "iPhone 13".

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Помимо линейки iPhone 12S, Apple готовит как новый iPad Pro, так и новый iPad начального уровня. Первый просочился ранее сегодня и, как ожидается, добавит мини-светодиодный дисплей и гораздо более быстрый набор микросхем A14X Bionic. Бюджетный iPad, с другой стороны, будет иметь тот же дизайн, что и iPad Air 2019 года. Это означает, что покупатели могут рассчитывать на более крупный 10,5-дюймовый дисплей с толстыми рамками и физической кнопкой Touch ID. Apple также собирается выпустить AirTags в 2021 году. Это небольшие теги отслеживания, похожие на плитки, которые используют технологию Ultra Wideband для точного отслеживания таких предметов, как ваш кошелек или рюкзак.

Изначально воздушные бирки должны были прибыть в 2020 году, но, как сообщается, были отложены из-за пандемии. Когда они будут доступны, Apple предложит серию официальных аксессуаров, включая кожаный брелок для ключей.

Напомним, ранее сообщалось, что у ‌iPhone 12 трескаются камеры.