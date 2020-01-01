Поисковик DuckDuckGo установил рекорд по количеству запросов

За день пользователи совершили более 100 млн просмотров.

Интернет-поисковик DuckDuckGo известен своей конфиденциальностью. Он не профилирует своих пользователей и имеет более 400 источников, включая Википедию. По состоянию на август прошлого года он выполнял в среднем 65,2 миллиона поисковых запросов в день. Некоторые из этих ответов, называемые "Мгновенные ответы", появляются в верхней части страницы поиска и предназначены для предоставления пользователю мгновенного ответа, который не требует, чтобы пользователь щелкал ссылку, чтобы найти информацию, которую он / она ищет. Для ясности: поисковые запросы пользователей не отслеживаются, а личные данные не передаются сторонним компаниям.

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DuckDuckGo зарабатывает деньги, размещая рекламу в сети поискового альянса Yahoo-Bing. В 2018 году DDG собрала 25 миллионов долларов, и предполагается, что рост составит 30% ежегодно в течение следующих пяти лет, в конечном итоге превысив 100 миллионов долларов в течение одного года. В прошлом году количество поисковых запросов, выполненных DuckDuckGo, достигло почти 23,7 миллиарда, что на 62% больше, чем в прошлом году. Ровно неделю назад DDG установила новый дневной рекорд компании с 102 251 307 поисковыми запросами 11 января.

phonearena.com

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Камил Базбаз, вице-президент DuckDuckGo по связям с общественностью, сказал USA TODAY: "Люди приходят к нам, потому что хотят большей конфиденциальности, и это обычно распространяется из уст в уста. Люди ищут альтернативы бизнес-модели с использованием технологий наблюдения". Поисковая система доступна в виде приложения для iOS, приложения для Android и расширения в Google Chrome. Услугой пользуются около 25 миллионов человек.

Google и связанные с ним приложения и платформы, такие как YouTube, собирают личную информацию от пользователей, которая используется для размещения онлайн-рекламы. Это именно то, чего DuckDuckGo пытается избежать.

Напомним, ранее сообщалось, что режим инкогнито не дает анонимность от Google.