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Тренды YouTube: Маска - Выпуск 1 и Динамо Киев - Легия Варшава

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В тренде - ТВ-шоу и футбол.

«МАСКА» | ВЫПУСК 1. СЕЗОН 1

Канал «Украина» представляет новое звездное детектив-шоу «МАСКА», участниками которого станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

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Яркие и запоминающиеся образы, в которых звезды будут появляться на сцене, – один из ключевых элементов шоу, они являются настоящим произведением искусства. Причудливые образы вручную готовит целая команда стиля – дизайнер, художник, конструктор-технолог, швеи.

Секретность шоу обеспечивает специальная команда безопасности. Ведущий и съемочная группа даже не догадываются, кто может скрываться под загадочными костюмами.

КМ. ДИНАМО Київ - ЛЕГІЯ Варшава, Польща 0:2.

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ФК Динамо Киев в прямом эфире показало первый матч Динамо на тренировочном сборе в ОАЭ.
Соперником «бело-синих» выступит чемпион Польши - «Легия» (Варшава).

На игру Мирча Луческу выпустил таких футболистов: Бойко, Кендзера, Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин.

Напомним, днем ранее в тренды попали Навальный задержан после возвращения в Москву.

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Теги: тренды YouTube, видео
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