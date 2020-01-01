Автономная беспилотная яхта отправилась на картографирование морского дна

Яхта способна беспрерывно бороздить океан на протяжении года.

Компания Saildrone, производитель водных дронов из Сан-Франциско, вернулась с более крупной и улучшенной версией своего беспилотника, предназначенного для исследования морей. Недавно представленный 22-метровый Saildrone Surveyor оснащен оборудованием, необходимым для картографирования морского дна глубокого океана, при этом дрон надеется помочь заполнить некоторые из огромных пробелов в нашем понимании морской среды.

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Мы впервые узнали о Saildrone и его 7-метровых беспилотных транспортных средствах еще в 2018 году, когда компания заключила соглашение с австралийской исследовательской группой об использовании их для исследования Южного океана. Эти Saildrones приводятся в движение ветром, но используют солнечную энергию для питания бортовой электроники, такой как навигационные системы, морские и атмосферные датчики.

Недавно представленный 22-метровый Saildrone Surveyor и его 7-метровый товарищ saildrone

Эта комбинация позволяет Saildrones оставаться в море до 12 месяцев за один раз, работая автономно или дистанционно с берега, при этом эти возможности хорошо подходят для расширенных исследовательских миссий, которые собирают долгосрочные данные об окружающей среде. Это может включать измерение углерода в океане или анализ биомассы в толще воды.

Saildrone Surveyor предназначен для выполнения всего этого, но делает упор на картографирование морского дна, которого мы нанесли на карту только около 20 процентов. Это цель, которая стала в центре внимания в последние годы, когда исследователи создают новые подробные карты , обращаются к скатам для исследования глубин и разрабатывают автономные картографические суда, которые могут помочь нам понять, что лежит на дне океана.

Saildrone Surveyor несет в себе гидроакустическое оборудование, необходимое для картирования морского дна на глубину 7000 м (2133 футов), а также собирает образцы ДНК из водной толщи, чтобы исследователи могли исследовать организмы, которые называют его своим домом.

Saildrone Surveyor несет в себе гидроакустическое оборудование, необходимое для картографирования морского дна до глубин 7000 м saildrone

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“Мы очень рады запуску Saildrone Surveyor“, - сказал Алан Леонарди, директор Офиса NOAA по исследованию океана. “NOAA поддерживает разработку и тестирование этой новой беспилотной системы, потому что мы уверены, что она расширит возможности нашего существующего флота кораблей, чтобы помочь нам ускорить рентабельно нашу миссию по картированию, описанию и исследованию глубин океана нашей страны. территории, следить за ценными рыбными и другими морскими ресурсами и предоставлять информацию, чтобы раскрыть потенциал «голубой экономики» нашей страны“.

Компания Saildrone заявляет, что ее парк беспилотных автомобилей на сегодняшний день провел в море более 10 000 дней, доказав свою ценность в качестве инструментов для науки, картографии и морской безопасности. Wired сообщает, что первые испытания Saildrone Surveyor начнутся на этой неделе, а затем последует миссия между Сан-Франциско и Гавайями.

Вы можете посмотреть видео о запуске Saildrone Surveyor ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах представили яхту, спроектированную Стивом Джобсом.