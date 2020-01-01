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Сколько гранатового сока в 100 кг гранатов: Эксперименты

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Любите ли вы гранатовый сок? Но вот вопрос: сколько нужно выдавить гранатов, что бы получить бутылочку?

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Блогеры из It's Mamix взяли 100 килограмм гранатов и выжали с них весь сок. Правда, им пришлось этим заниматься чуть ли не всей командой, потому что это непросто. А все потому, что его нужно сначала почистить, так как сок можно выжать только из самих гранатовых ягод. Они все это сделали и получили очень неожиданный результат.

Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.

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Теги: видео, эксперименты
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