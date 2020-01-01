Наследника главы Samsung посадили в тюрьму за взяточничество

Он был приговорен к 2,5 годам заключения после того, как был сокращен его первый тюремный срок.

Наследник Samsung Джей Й. Ли был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве, что завершило судебную тяжбу, которая началась четыре года назад, сообщает Bloomberg. Первоначально Ли был заключен в тюрьму на пять лет еще в 2017 году, но вышел на свободу всего через год, когда его первоначальный срок был приостановлен по апелляции. Верховный суд Южной Кореи отменил это решение и назначил новое судебное разбирательство еще в августе 2019 года.

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Ли была арестована в рамках коррупционного скандала с участием президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая сама была приговорена к 20 годам тюремного заключения за торговлю влиянием. Ли был признан виновным в использовании своего состояния для оказания влияния на Пака в интересах бизнеса Samsung, включая слияние двух подразделений Samsung. Первоначально прокуратура требовала для Ли 12-летнего заключения, чтобы доказать, что даже Samsung не был выше закона.

Находясь в тюрьме, Ли может оказаться неспособным принимать важные решения для Samsung в критический момент, когда спрос на ее микросхемы памяти и другие продукты заоблачный. Корея и Samsung, в частности, в последнее время стали более заметными из-за непростых отношений между США и Китаем.

На последнем слушании дела Ли принес пространные извинения и пообещал сделать "новый Samsung" и "исправить то, что суд назвал вредом чеболей [семейного конгломерата]", - сказал он. Он также поклялся не передавать власть своим детям.

Приговор был частично основан на оценке судом независимого комитета по соблюдению нормативных требований, созданного Samsung для отслеживания нарушений со стороны руководителей. Юридические проблемы Ли еще не закончились, поскольку его также судят по обвинению в мошенничестве и манипулировании акциями. Ожидается, что он по-прежнему станет председателем правления Samsung после того, как выйдет на свободу после смерти своего отца Ли Кун Хи в конце прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что выдан ордер на арест вице-председателя Samsung.