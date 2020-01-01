Тренды YouTube: Навальный задержан после возвращения в Москву

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Возвращение Навального: прямая трансляция

17 января в 19:20 самолет с Алексеем Навальным на борту должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково. Однако самолет был перенаправлен в аэропорт Шереметьево, а Навальный был задержан при прохождении пограничного контроля.

Навальный задержан после возвращения в Москву

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января должен прилететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа».

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О решении вернуться на родину после нескольких месяцев в Германии, где Навальный лечился и проходил реабилитацию из-за отравления «Новичком», он объявил 13 января.

Российские правоохранители предупредили Навального и его соратников о «незаконности» многолюдной встречи в аэропорту, а полиция в разных городах России в последние дни предостерегла местных активистов от поездки в Москву для участия во встрече.

Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что намерена задержать оппозиционера до заседания суда, где будет рассматриваться вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

У московского аэропорта «Внуково», куда вечером 17 января должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, заметили автозаки. На парковке выставили металлический забор.

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