Virgin Orbit успешно запустила свою ракету в космос с самолета

Второй пробный запуск прошел успешно.

Ракета LauncherOne калифорнийской компании вышла на орбиту 17 января во время своего второго испытательного полета, миссии под названием Launch Demo 2. И это еще не все: ракета также успешно запустила 10 крошечных кубесатов, которые полетели в рамках образовательной программы NASA по запуску наноспутников.

Читай также: Virgin Orbit провела испытание самолета с прикрепленной ракетой

"Полезные нагрузки успешно выведены на нашу целевую орбиту! Мы так, так гордимся тем, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив 9 космических спутников на низкую околоземную орбиту для наших друзей @NASA. # LaunchDemo2", - объявила Virgin Orbit через Twitter

Двухступенчатый LauncherOne длиной 21 метр способен доставлять до 500 кг на орбиту, вылетел из калифорнийского воздушного и космического порта Мохаве сегодня примерно в 20:50 по Киеву. Ракета покинула землю под крылом самолета-носителя Боинг 747, известного как Cosmic Girl.

Эта стратегия воздушного запуска, которую дочерняя компания Virgin Orbit - Virgin Galactic - также применяет в своем суборбитальном космическом самолете SpaceShipTwo, увеличивает гибкость и оперативность по сравнению с традиционными ракетами с вертикальным запуском, заявили представители Virgin Orbit.

Пилоты Келли Латимер и Тодд Эриксон повели Cosmic Girl на юго-запад, путешествуя над Тихим океаном к точке высадки примерно в 80 км к югу от Нормандского острова. Примерно через час после старта, на высоте примерно 10 700 м, LauncherOne отделился от самолета, затем включил двигатель первой ступени NewtonThree, чтобы отправиться в космос.

Читай также: Ракету LauncherOne впервые испытали на самолете-носителе

NewtonThree завершил трехминутный запуск, отметив веху, которую LauncherOne не смогла достичь при первой орбитальной попытке - миссии Launch Demo в мае 2020 года. Во время этого предыдущего полета сразу после начала горения первой ступени произошел разрыв линии подачи топлива, что привело к окончанию испытания.

Примерно через 45 минут после первого запуска NewtonFour снова вспыхнул, сделав круговую орбиту разгонного блока. Вскоре после этого на верхней ступени были развернуты 10 крошечных спутников, которые были предоставлены восемью различными университетскими группами и Исследовательским центром Эймса NASA в Кремниевой долине.

Это было огромным достижением для Virgin Orbit, которая сейчас полностью запущена и работает.

Virgin Orbit стремится занять значительную часть растущего рынка запусков малых спутников. На этом рынке в настоящее время доминирует Rocket Lab, чья ракета-носитель Electron работает с 2018 года.

Но конкуренция, похоже, начнет значительно накаляться, и не только со стороны Virgin Orbit. Например, ракета калифорнийскийского стартапа Astra Rocket 3.2 высотой 12 метров впервые достигла космоса в прошлом месяце во время второго испытательного орбитального полета компании. И несколько других компаний, таких как Firefly Aerospace и Relativity Space, в ближайшем будущем начнут запускать свои собственные пусковые установки малых спутников, если все пойдет по плану.