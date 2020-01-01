Квантовые интернет-сигналы передали между дронами на расстоянии километра

Это позволяет передавать интернет-сигнал на дешевом оборудовании.

Запутанные фотоны были посланы между двумя дронами, парящими на расстоянии километра друг от друга, демонстрируя технологию, которая может стать строительным блоком квантового Интернета.

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Когда пара фотонов квантово запутана, вы можете мгновенно определить состояние одного, измерив другой, независимо от расстояния, разделяющего их. Это явление, которое Альберт Эйнштейн пренебрежительно назвал "жутким действием на расстоянии", является основой квантового шифрования - использования запутанных частиц для обеспечения секретности связи.

Квантовые сети намного безопаснее, чем существующий Интернет, потому что любая попытка подслушивания изменяет состояние фотонов, предупреждая получателя о вмешательстве.

Запутанные фотоны раньше переносились на расстояние более 1000 километров между спутником и наземными станциями, но теперь Чженда Се из Нанкинского университета в Китае и его коллеги показали, что связь может быть установлена ​​на более короткие расстояния с помощью относительно недорогого оборудования. Это также первый случай, когда запутывание фотонов передается от одного движущегося устройства к другому.

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Лазер на борту одного из 35-килограммовых дронов создал пару запутанных фотонов, разделив один фотон кристаллом. Один фотон был отправлен прямо на наземную станцию, а другой - на второй дрон, находящийся в километре от него, через дрон-ретранслятор.

Моторизованные устройства на каждом дроне перемещались, чтобы гарантировать, что приемники и передатчики всегда выстроены в линию, а фотоны фокусировались и направлялись через беспилотный ретранслятор с помощью короткого отрезка оптоволоконного кабеля. Состояние каждого фотона было измерено на наземной станции, и результаты показали, что фотоны оставались запутанными.

Се надеется, что более совершенные беспилотные летательные аппараты на большой высоте смогут обеспечить связь на расстоянии более 300 километров, без искажающего влияния загрязнения и погоды, и что более компактные и экономичные беспилотники можно будет производить для локальных соединений, возможно даже для движущихся транспортных средств. Все эти устройства могут подключаться к спутникам для глобальной передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что физики осуществили телепортацию на 6 и 7 километров.