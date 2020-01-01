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Xiaomi попала под санкции США

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Санкции наложили за связь компании с военным ведомством Китая.
Xiaomi запретили в США
Xiaomi запретили в США
gizmochina.com

Теперь, когда Huawei фактически вне поля зрения, администрация Трампа обратила внимание на следующего крупного китайского производителя смартфонов - Xiaomi. В четверг администрация США добавила девять компаний в свой черный список, связанных с китайскими военными, в том числе третьего по величине производителя смартфонов в мире Xiaomi.

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После этого шага американские инвесторы больше не могут инвестировать в компании, внесенные в этот специальный черный список. Им запрещено покупать акции и ценные бумаги таких компаний, как Xiaomi, которые входят в этот список, и им придется продать свои существующие активы к 11 ноября 2021 года, сообщает Reuter.

К сожалению, до сих пор администрация Трампа не предоставила никаких доказательств того, как Xiaomi или другие компании связаны с китайскими военными. Внесение Xiaomi в черный список было очень неожиданным, учитывая, что Xiaomi по сути является производителем смартфонов и электроники. До этого шага администрация Трампа была сосредоточена на занесении в черный список компаний из важнейших отраслей, таких как телекоммуникации (Huawei) и полупроводниковые технологии (SMIC). В настоящее время США занесли в черный список более 60 китайских компаний, включая крупнейшего в мире производителя дронов DJI и ведущую китайскую компанию по производству полупроводников SMIC.

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Однако стоит отметить, что этот черный список отличается от списка организаций США. Таким образом, в отличие от Huawei или даже DJI, Xiaomi по-прежнему может импортировать американские технологии без лицензии, по крайней мере, на данный момент.

Также вполне возможно, что администрация Байдена, которая готова прийти к власти с 20 января, отменит это решение. Однако до тех пор еще предстоит увидеть, как Xiaomi и другие китайские компании отреагируют на это внезапное занесение в черный список.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила свой первый 8К-телевизор на 82 дюйма.

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