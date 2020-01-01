Как почистить компьютер от мусора и лишних файлов

Слишком большой беспорядок на жестком диске не только занимает место - это означает, что вашему компьютеру приходится усерднее работать, чтобы найти нужные файлы. Файлы, которые вы больше не используете, можно заархивировать на внешний диск, а загруженные файлы, дубликаты и временные файлы можно полностью удалить.

Удалите ненужные файлы с помощью очистки диска

В Windows есть встроенный инструмент (Очистка диска) для очистки скрытых ненужных файлов.

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Щелкните Пуск> Компьютер (Windows 7) или Пуск> Проводник> Этот компьютер (Windows 10). Щелкните правой кнопкой мыши основной жесткий диск (обычно диск C:) и выберите «Свойства».

Нажмите кнопку «Очистка диска», и вы увидите список элементов, которые можно удалить, включая временные файлы и многое другое.

Для получения дополнительных параметров щелкните Очистить системные файлы. Отметьте категории, которые вы хотите удалить, затем нажмите OK> Удалить файлы.

Удалить старые файлы загрузки

Чтобы избавиться от загрузок, откройте папку «Загрузки» (слева на компьютере / в проводнике). Это место хранения Windows по умолчанию, но вы также можете иметь загружаемые файлы на вашем рабочем столе, так что проверьте и там.

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Файлы установщика - хороший пример того, что вы можете удалить. После того, как вы установили

программа, которую вы скачали, вам больше не нужны файлы установщика в вашей системе.

Установить, какие старые документы и другие личные файлы можно заархивировать, сложнее. Используйте свое собственное суждение, хотя можно просмотреть файлы и папки по их возрасту, перейдя в папку «Документы», затем щелкнув правой кнопкой мыши пустое место и выбрав «Сортировать по», а затем «Дата изменения».

Удалить повторяющиеся файлы

Выявление дубликатов файлов вручную может быть сложнее. Бесплатная версия CCleaner включает удобный автоматический инструмент поиска дубликатов - нажмите Инструменты> Duplicate Finder, чтобы запустить его.

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Опять же, мы рекомендуем на всякий случай сделать резервную копию дубликатов, прежде чем что-либо окончательно удалить.

Осторожно. Случайное удаление важных системных файлов может привести к тому, что ваш компьютер перестанет работать должным образом. Мы рекомендуем вам избегать удаления файлов из папок, отличных от папок «Загрузки», «Документы», «Музыка», «Изображения» или «Видео» и с рабочего стола.

Архивируйте старые личные файлы и загрузки в надежный формат хранения, например

большой внешний жесткий диск USB. Чистые DVD-диски со временем могут поцарапаться и изнашиваться.

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