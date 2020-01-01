Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как пластик спасет человечество: Эксперименты

Комментариев: 0
Как пластик угрожает человечеству и как мы можем спасти планету?

"Мир тонет в пластике! На свалках царит его величество полиэтилен! Планета задыхается от пластиковых отходов!"

Читай также: На что cпособна термопаста из графена: Эксперименты

И не такие лихие лозунги можно услышать против пластика. Но неужели это и правда такое жуткое зло? В этом видео мы разберемся, насколько пластик экологичен, чем именно он опасен и может ли не погубить, а сберечь природу Земли?

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь