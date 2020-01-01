Как пластик спасет человечество: Эксперименты
Как пластик угрожает человечеству и как мы можем спасти планету?
"Мир тонет в пластике! На свалках царит его величество полиэтилен! Планета задыхается от пластиковых отходов!"
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И не такие лихие лозунги можно услышать против пластика. Но неужели это и правда такое жуткое зло? В этом видео мы разберемся, насколько пластик экологичен, чем именно он опасен и может ли не погубить, а сберечь природу Земли?
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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