Ракета New Shepard успешно провела первый суборбитальный полет

Blue Origin только что сделала еще один большой шаг к полетам человека в космос.

Запуск ракеты New Shepard blueorigin

Компания Blue Origin, которой руководит основатель Amazon.com Джефф Безос, 14 января запустила свой первый модернизированный космический корабль New Shepard в беспилотный суборбитальный испытательный полет из Западного Техаса.

"Успех этого полета делает нас на один действительно большой шаг ближе к запуску астронавтов", - сказала Ариан Корнелл из Blue Origin, директор по астронавтам и орбитальным продажам, во время прямой трансляции. "В 2021 году впереди будет много веселья".

New Shepard стартовал в 19:18 по Киеву, и вскоре после этого приземлились два его элемента - ракета и капсула, обе из которых являются многоразовыми. Ракета-носитель приземлилась в обозначенной зоне рядом со стартовой площадкой, после чего капсула мягко опустилась под парашютами на небольшом расстоянии, подняв шлейф пустынной пыли примерно через 10 минут после старта.

По данным Blue Origin, капсула New Shepard достигла максимальной высоты 106 932 метра. Это выше традиционно признанной границы космоса в 100 км.

"Похоже, что сегодня все прошло идеально", - сказал Корнелл.

Этот испытательный полет, 14-й по счету в программе New Shepard, был особенным, в нем участвовали совершенно новые ракета-носитель и капсула. (В предыдущей миссии, которая состоялась в октябре 2020 года, участвовал аппарат New Shepard, который до этого уже летал шесть раз.) Blue Origin назвала новую капсулу RSS First Step, а RSS означает "многоразовый космический корабль".

Сегодняшняя миссия также подняла в воздух более 50 000 открыток, некоторые из которых лежали в карманах манекена Скайуокера. Открытки были отправлены студентами со всего мира через некоммерческую организацию Blue Origin, Club for the Future, которая также организовывала подобные мероприятия во время двух предыдущих испытательных полетов New Shepard.

Blue Origin разрабатывает New Shepard для перевозки людей и грузов в суборбитальное пространство и обратно. На данный момент в рамках испытательных миссий корабля было проведено множество научных экспериментов, но New Shepard еще предстоит запустить человека в космос.

Blue Origin - не единственная крупная компания в сфере суборбитального космического туризма . Virgin Galactic, часть Virgin Group Ричарда Брэнсона, разрабатывает пилотируемый космический самолет под названием SpaceShipTwo, чтобы доставить платежеспособных клиентов к последнему рубежу.

Последний космический корабль SpaceShipTwo, известный как VSS Unity, достиг космоса в ходе двух испытательных полетов, в декабре 2018 и феврале 2019 года. Unity предприняла третий космический полет в прошлом месяце, но его помешала проблема с подключением к компьютеру.

