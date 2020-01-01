Онлайн-трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021

Компания Samsung покажет новые смартфоны.

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Samsung Electronics проведет онлайн-трансляцию презентации новых продуктов Samsung Galaxy Unpacked.

Трансляция начнется 14 января 2021 в 17:00.

Смотрите анонсы новых устройств в официальном видео.

Напомним, ранее проводилась трансляция онлайн-презентации Galaxy Unpacked для фанов.