Онлайн-трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021
Компания Samsung покажет новые смартфоны.
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Samsung Electronics проведет онлайн-трансляцию презентации новых продуктов Samsung Galaxy Unpacked.
Трансляция начнется 14 января 2021 в 17:00.
Смотрите анонсы новых устройств в официальном видео.
Напомним, ранее проводилась трансляция онлайн-презентации Galaxy Unpacked для фанов.
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