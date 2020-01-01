Японский стартап выпустил умные часы для определения уровня глюкозы

Для этого не нужно прокалывать кожу.

Компания Quantum Operation Inc. продемонстрировала прототип носимого устройства, которое обычно похоже на умные часы . В нем говорится, что носимое устройство может точно измерять и контролировать уровень глюкозы в крови в дополнение к частоте сердечных сокращений и ЭКГ. Видимо, это возможно благодаря наличию внутри спектрометра.

Читай также: Ученые нашли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови

Надев его на запястье, пользователю нужно будет просто нажать на опцию мониторинга в меню. Результаты займут около 20 секунд. Сейчас для мониторинга уровня глюкозы в крови требуется брать анализ крови или использовать имплантированный монитор. Однако, как сообщается, в этом прототипе используется принцип рамановской спектроскопии.

Это взаимодействие света с химическими связями материала. Этот метод нашел свое применение в неинвазивном мониторинге глюкозы в соответствии с различными проектами в прошлом. В сообщениях говорится, что лазер, пропущенный через оптоволоконный кабель, может помочь контролировать уровень глюкозы, прижимая его к запястью.

Читай также: Вместо Google Glass — линзы: Поисковик создает гаджет для диабетиков

Quantum - не единственный, кто попробовал эту идею. Несколько компаний, включая Apple, работали над этим в прошлом. Фактически, патент Apple демонстрирует концепцию, аналогичную методике спектроскопии. Возвращаясь к исходной выборке данных, предоставленной Quantum Operation, как сообщается, имеется много колебаний по сравнению с традиционным мгновенным мониторингом глюкозы.

Компании следует больше работать над точностью, если она планирует сделать это рабочее решение. Говоря об этом, Quantum заявляет, что планирует продавать это носимое устройство специалистам в области здравоохранения, страховщикам и создать платформу для больших данных, чтобы больше проверять информацию о пациентах.

Напомним, ранее сообщалось, что одну из причин диабета нашли в печени.