Snapchat заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Президент забанен навсегда.

На прошлой неделе, когда многие социальные сети предприняли шаги по запрету или ограничению публикаций президента Трампа после жестоких беспорядков, атаковавших Капитолийский холм, Snapchat на неопределенный срок заблокировал его аккаунт в своей службе. Сегодня компания объявила, что отключение будет окончательным, в следующем заявлении.

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“На прошлой неделе мы объявили о приостановке действия учетной записи Snapchat президента Трампа на неопределенный срок и оценивали, какие долгосрочные действия отвечают интересам нашего сообщества Snapchat. В интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять дезинформацию, язык вражды и подстрекать к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт“.

Первые шаги Snapchat по ограничению Трампа начались в июне, когда прекратили продвигать его канал в разделе Discover. С тех пор служба зафиксировала десятки раз, когда его сообщения нарушали политику в отношении языка вражды или подстрекательства к насилию, и удалила сообщения. В отличие от других социальных сетей, Snap не предлагает себя в качестве немодерируемой ленты новостей. Теперь Трамп навсегда забанен Twitter, Twitch, Facebook и других соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп обвинил Apple в отсутствии патриотизма.