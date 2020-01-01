Самый острый нож из соли: Эксперименты

Получится ли сделать нож из целого кристалла соли?

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Блогеры из Live Today сделали нож из соли. Да, из самой обычной кухонной соли, которую все добавляют в пищу. В магазинах соль продается уже в рассыпчатом виде, поэтому они воспользовались цельным кристаллом. Что из этого вышло?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать острый нож из картона.