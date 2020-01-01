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Тренды YouTube: Егор Крид спас жизнь фанатки и Самая большая покупка на Ali

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В тренде - интервью и эксперименты.

Егор Крид спас жизнь фанатки. Шоу Карины Кросс и Артура Бабича. Кто твой подписчик?

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В шоу «КТО ТВОЙ ПОДПИСЧИК» Карина Кросс и Артур Бабич будут проверять насколько известные блогеры и артисты знают своих подписчиков. В этом выпуске под этот замес попал певец, который свел с ума миллионы девушек - Егор Крид.

НАША САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОКУПКА НА ALIEXPRESS

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Блогеры из SlivkiShow заказали на AliExpress огромное количество товаров, которые могут вас удивить: умный массажер, накладка на унитаз, пауэр-банк, а самой большой покупкой стала беговая дорожка. 

Также блогеры купили магнитные зарядки, карманную приставку.

Напомним, ранее в тренды попали Креосан застрял в метро и АНЯ POKROV - Авиарежим.

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Теги: видео, тренды YouTube
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