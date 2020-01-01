Western Digital выпустила новую линейку портативных SSD емкостью 4 ТБ

Всего есть четыре вида SSD.

Корпорация Western Digital объявила, что теперь поставляет портативные твердотельные накопители емкостью 4 ТБ. Новые приводы созданы с учетом актуальных требований к качеству контента. Четыре новых диска предлагают геймерам, создателям контента, профессионалам и клиентам-аматорам высокую производительность, надежность и большую емкость памяти, необходимые для работы с файлами — их перемещения и хранения.

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Вне зависимости от того, используете ли вы свой смартфон, чтобы запечатлеть семейные события, создать резервное копирование, расширить библиотеку видеоигр, ассортимент технологических решений создан в первую очередь для надежного хранения объемных файлов.

Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro®

Экономия времени на хранении и передачи данных благодаря мощной твердотельной NVMe ™, которая обеспечивает скорость чтения и записи до 2000 МБ/с. Алюминиевый корпус (под силиконовым покрытием) выступает в роли радиатора, обеспечивая более высокие скорости в портативном форм-факторе.

Цена/наличие: ожидается, что портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro емкостью 4 ТБ будет доступен в конце этого квартала в некоторых розничных магазинах и в официальном магазине Western Digital по ориентировочной рекомендованной розничной цене в размере $749.99.

Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme®

Производительность твердотельного накопителя NVMe со скоростью до 1050 МБ/с при чтении и до 1000 МБ/с на портативном накопителе большой емкости, который идеально подходит для создания контента или записи материалов высокого качества.

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Для дополнительной прочности привод имеет защиту от падения с высоты до двух метров, также защиту от воды и пыли IP551.

Цена/наличие: ожидается, что портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Portable SSD емкостью 4 ТБ будет доступен в конце этого календарного квартала в некоторых розничных магазинах и в официальном магазине Western Digital по ориентировочной рекомендованной розничной цене $699,99.

Твердотельный накопитель WD_Black® P50 Game Drive

Созданный специально для геймеров, этот накопитель отличается своей производительностью со скоростью чтения SSD до 2000 МБ/с, что позволяет сократить время загрузки экрана и ускорить процесс игры.

Расширение хранилища премиум-класса позволяет сохранять новые игры и совместимо с ПК, игровой библиотекой PlayStation ™ 4 или Xbox One ™.

Цена/наличие: ожидается, что твердотельный накопитель WD_Black P50 Game Drive SSD будет доступен в конце этого календарного квартала в некоторых розничных магазинах и в официальном магазине Western Digital по ориентировочной рекомендованной розничной цене $749,99 долларов.

My Passport® SSD от WD®

Cтильный металлический дизайн сочетается с прочностью диска. Устойчив к ударам и вибрации, а также к падению с высоты до 6,5 футов (1,98 м) и доступен в различных цветах, включая серый, синий, красный, золотой и серебряный.

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Ультра-быстрая технология NVMe со скоростью чтения до 1050 МБ/с и скоростью записи до 1000 МБ/с позволяет создателям, зрителям и просто любителям повседневного контента поддерживать продуктивность работы.

Цена/наличие: ожидается, что SSD-накопитель My Passport емкостью 4 ТБ будет доступен в конце этого календарного квартала в некоторых розничных магазинах и в официальном магазине Western Digital по ориентировочной рекомендованной розничной цене $679,99 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустила новую линейку SSD для геймеров WD_BLACK.