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Сколько слоев скотча спасут ногу от шредера: Эксперименты

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Видео снято как проверка эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению.

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Блогеры из TimOn ChaveS решили проверить, что может остановить производственный шредер. У них получилось это сделать со скотчем. А что, если замотать какой-то предмет в скотч? Сможет ли пережевать его шредер или остановится. 

Также они использовали баллистический гель, чтобы провести свой эксперимент.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.

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Теги: видео, эксперименты
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