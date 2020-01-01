Тренды YouTube: Креосан застрял в метро и АНЯ POKROV - Авиарежим

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KREOSAN ЗАСТРЯЛ в МЕТРО

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В гости к блогеру Супер Сусу зашел Саша из KREOSAN. Это знаменитый изобретатель и путешественник. Супер Сус хорошо подготовился к такому визиту и повел Сашу Креосана в одно секретное место, в котором сами толком не были.

АНЯ POKROV - Авиарежим

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Анна Покров выпустила клип Авиарежим, в котором снялись блогеры Эльдар Джарахов и Даня Милохин. Фанаты певицы посчитали, что клип получился удачным, и отметили качественный подбор звезд в ролике.

Напомним, ранее в тренды попали взрыв газовой магистрали и Клава Кока - Пьяную домой.