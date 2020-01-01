Купить или вернуть билеты можно через Вайбер или Телеграм.

Билеты можно купить через чат-бота depositphotos.com

Укрзализныця совместно с Visa и технологическим партнером – американской компанией Middleware Inc. запустила чат-боты для покупки билетов.

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

При запуске бота вам предложат добавить свой номер телефона и выбрать язык общения.

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

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После в меню можно выбрать, что именно вы хотите сделать: купить билет на поезд или Интерсити, узнать расписание, посмотреть онлайн-табло или вернуть билет. Также в чат-боте есть ответы на частые вопросы.

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

При покупке билета можно выбрать место и увидеть, где именно находится это место. Заодно запланировать следующую поездку. Например, в туннель любви.

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

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Установить бота можно в Телеграм - @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot или Вайбер bot_uz.

Создатели чат-бота рассказали, что встроили “пасхальные яйца“, и пользователи могут приятно удивиться некоторым возможностям бота.

Напомним, запуск ботов Укразализныця анонсировала 11 января.