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Туннель любви: Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

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Купить или вернуть билеты можно через Вайбер или Телеграм.
Билеты можно купить через чат-бота
Билеты можно купить через чат-бота
depositphotos.com

Укрзализныця совместно с Visa и технологическим партнером – американской компанией Middleware Inc. запустила чат-боты для покупки билетов. 

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов
Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

При запуске бота вам предложат добавить свой номер телефона и выбрать язык общения.

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов
Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

 

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После в меню можно выбрать, что именно вы хотите сделать: купить билет на поезд или Интерсити, узнать расписание, посмотреть онлайн-табло или вернуть билет. Также в чат-боте есть ответы на частые вопросы.

 

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов
Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

При покупке билета можно выбрать место и увидеть, где именно находится это место. Заодно запланировать следующую поездку. Например, в туннель любви.

Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов
Укрзализныця запустила чат-бота для покупки билетов

 

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Установить бота можно в Телеграм - @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot или Вайбер bot_uz.

Создатели чат-бота рассказали, что встроили “пасхальные яйца“, и пользователи могут приятно удивиться некоторым возможностям бота. 

Напомним, запуск ботов Укразализныця анонсировала 11 января

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Теги: чат-бот, Укрзализныця, Viber, Telegram
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